İİT'den İsrail'e Tepki

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İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT), İsrail Dışişleri Bakanlığının sosyal medya hesaplarından Bilad-ı Şam ülkeleri olarak tanımlanan Filistin, Ürdün, Lübnan ve Suriye topraklarını, İsrail'in "tarihi sınırları" içinde gösteren bir harita yayımlanmasını kınadı.

İİT'den yapılan yazılı açıklamada, İsrail hükümetine bağlı resmi hesaplar tarafından "tarihi olduğu" iddiasıyla bazı Arap bölgelerini de içeren haritaların paylaşılmasına ve işgal altındaki Batı Şeria'nın ilhakına dair kışkırtıcı açıklamalara tepki gösterildi.

Açıklamada, Gazze Şeridi'nde soykırım uygulamalarını ve Batı Şeria'yı ilhak kışkırtmalarını sürdüren İsrail'in Filistin'in yanı sıra Ürdün, Lübnan ve Suriye topraklarını içine alan harita paylaşımıyla uluslararası hukuku açıkça ihlal ettiği vurgulandı.

Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin ve ordunun, işgal altındaki topraklarda "terör suçlarını işlemeye devam ettiği" hatırlatılan açıklamada, İsrail'in kışkırtıcı tüm uygulamalarının reddedildiği kaydedildi.

Açıklamada, uluslararası toplumun sorumlulukları gereği İsrail'in Gazze'de 15 aydan beri işlediği suçların önüne geçmesi çağrısı da yapıldı.