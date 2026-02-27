İİT'den İsrail Yerleşimlerine Sert Kınama - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İİT'den İsrail Yerleşimlerine Sert Kınama

27.02.2026 09:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İİT, acil toplantısında İsrail'in yerleşim faaliyetlerini reddetti ve ABD'nin politikalarını eleştirdi.

CİDDE, 27 Şubat (Xinhua) -- İslam İşbirliği Teşkilatı'nın dışişleri bakanları düzeyindeki acil İcra Komitesi toplantısında İsrail'in yerleşim yerlerini genişletmesi reddedildi.

Örgüt perşembe günü düzenlenen toplantının ardından yayımladığı açıklamada, İsrail'in, işgal altındaki Filistin topraklarında yerleşim yerlerine ilişkin faaliyetlerini artırma yönündeki uygulamalarını güçlü şekilde kınadı.

Toplantıda ABD'nin İsrail Büyükelçisi Mike Huckabee'nin açıklamaları da kınandı. Ayrıca ABD Büyükelçiliği'nin, işgal altındaki Batı Şeria'da İsrailli yerleşimcilere konsolosluk hizmetleri sunma kararı eleştirilerek, bu tür adımların İsrail'in Filistin ve Arap toprakları üzerindeki kontrolünü teşvik ettiği belirtildi.

Katılımcılar, ABD Başkanı Donald Trump'ın açıkladığı planın uygulanmasının ilerletilmesi ve planın ikinci aşamasına geçilmesi, kapsamlı ve sürdürülebilir bir ateşkesin sağlanması, İsrail güçlerinin bölgeden tamamen çekilmesinin sağlanması ve Gazze Şeridi'ne insani yardımın kesintisiz olarak ulaştırılmasının kolaylaştırılması çağrısında bulundu.

Toplantıda Filistin Devleti'nin toparlanması ve yeniden inşasına yönelik çabalara destek açıklanırken, Gazze Şeridi ve Batı Şeria'yla birlikte Filistin topraklarının bir bütün olduğu teyit edildi.

Ayrıca İsrail'in politikalarına karşı çıkmak üzere siyasi ve hukuki önlemler uygulanması kararlaştırıldı. Uluslararası topluma Filistin halkına koruma sağlaması çağrısında bulunan örgüt, ihlal iddialarından dolayı İsrail'e hesap sorulması çabalarını desteklediğini bir kez daha vurguladı.

Toplantıda, İran'a karşı güç kullanma tehditleri ve saldırı amaçlı askeri güç yığınağı da dahil olmak üzere Ortadoğu'da artan gerginlik ve giderek daha iddialı hale gelen söylemler konusundaki ciddi endişeler dile getirildi.

Tırmanan askeri gerginliğin, bölgede ve dünyada barış ve güvenlik için ciddi ve öngörülemez sonuçlar doğurmanın yanı sıra ekonomik istikrar, enerji güvenliği ve gelişmekte olan ekonomilerin kalkınma beklentileri üzerinde olumsuz etkiler de yaratabileceği uyarısında bulunuldu.

Kaynak: Xinhua

İnsan Hakları, Diplomasi, Güvenlik, İsrail, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İİT'den İsrail Yerleşimlerine Sert Kınama - Son Dakika

Yol kenarında bulunan kadın cesedinde sır çözüldü Katilleri tanıdık çıktı Yol kenarında bulunan kadın cesedinde sır çözüldü! Katilleri tanıdık çıktı
Yunus Akgün sahaya çıkarken duyduğu sesle neye uğradığını şaşırdı Yunus Akgün sahaya çıkarken duyduğu sesle neye uğradığını şaşırdı
AYM Başkanı’ndan kritik Can Atalay açıklaması: Yargılanması özel usule tabi AYM Başkanı'ndan kritik Can Atalay açıklaması: Yargılanması özel usule tabi
Güzelliğiyle büyüleyen taraftarın kim olduğu ortaya çıktı Güzelliğiyle büyüleyen taraftarın kim olduğu ortaya çıktı
Genç kızdan Nihat Hatipoğlu’na ilginç soru Dakikalarca anlayamadı Genç kızdan Nihat Hatipoğlu'na ilginç soru! Dakikalarca anlayamadı
Üniversite öğrencilerine af geliyor İşte detaylar Üniversite öğrencilerine af geliyor! İşte detaylar

10:47
Osimhen’in neden mutsuz olduğu ortaya çıktı Okan Buruk duruma el koydu
Osimhen'in neden mutsuz olduğu ortaya çıktı! Okan Buruk duruma el koydu
10:43
İngilizlerden Fenerbahçe’ye tepki çeken tezahürat: Galatasaray’ın...
İngilizlerden Fenerbahçe'ye tepki çeken tezahürat: Galatasaray'ın...
10:27
Fener maçında satılan sosisliye bakın
Fener maçında satılan sosisliye bakın
10:24
Pakistan - Afganistan savaşı sonrası altın için çılgın tahmin
Pakistan - Afganistan savaşı sonrası altın için çılgın tahmin
09:52
Dünya güne yeni bir savaşla uyandı İşte her şeyi başlatan görüntü
Dünya güne yeni bir savaşla uyandı! İşte her şeyi başlatan görüntü
09:26
Gerilim pompayı vurdu Akaryakıta bir zam daha geliyor
Gerilim pompayı vurdu! Akaryakıta bir zam daha geliyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.02.2026 11:01:28. #7.12#
SON DAKİKA: İİT'den İsrail Yerleşimlerine Sert Kınama - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.