İİT'den İsrail Yerleşimlerine Sert Kınama

CİDDE, 27 Şubat (Xinhua) -- İslam İşbirliği Teşkilatı'nın dışişleri bakanları düzeyindeki acil İcra Komitesi toplantısında İsrail'in yerleşim yerlerini genişletmesi reddedildi.

Örgüt perşembe günü düzenlenen toplantının ardından yayımladığı açıklamada, İsrail'in, işgal altındaki Filistin topraklarında yerleşim yerlerine ilişkin faaliyetlerini artırma yönündeki uygulamalarını güçlü şekilde kınadı.

Toplantıda ABD'nin İsrail Büyükelçisi Mike Huckabee'nin açıklamaları da kınandı. Ayrıca ABD Büyükelçiliği'nin, işgal altındaki Batı Şeria'da İsrailli yerleşimcilere konsolosluk hizmetleri sunma kararı eleştirilerek, bu tür adımların İsrail'in Filistin ve Arap toprakları üzerindeki kontrolünü teşvik ettiği belirtildi.

Katılımcılar, ABD Başkanı Donald Trump'ın açıkladığı planın uygulanmasının ilerletilmesi ve planın ikinci aşamasına geçilmesi, kapsamlı ve sürdürülebilir bir ateşkesin sağlanması, İsrail güçlerinin bölgeden tamamen çekilmesinin sağlanması ve Gazze Şeridi'ne insani yardımın kesintisiz olarak ulaştırılmasının kolaylaştırılması çağrısında bulundu.

Toplantıda Filistin Devleti'nin toparlanması ve yeniden inşasına yönelik çabalara destek açıklanırken, Gazze Şeridi ve Batı Şeria'yla birlikte Filistin topraklarının bir bütün olduğu teyit edildi.

Ayrıca İsrail'in politikalarına karşı çıkmak üzere siyasi ve hukuki önlemler uygulanması kararlaştırıldı. Uluslararası topluma Filistin halkına koruma sağlaması çağrısında bulunan örgüt, ihlal iddialarından dolayı İsrail'e hesap sorulması çabalarını desteklediğini bir kez daha vurguladı.

Toplantıda, İran'a karşı güç kullanma tehditleri ve saldırı amaçlı askeri güç yığınağı da dahil olmak üzere Ortadoğu'da artan gerginlik ve giderek daha iddialı hale gelen söylemler konusundaki ciddi endişeler dile getirildi.

Tırmanan askeri gerginliğin, bölgede ve dünyada barış ve güvenlik için ciddi ve öngörülemez sonuçlar doğurmanın yanı sıra ekonomik istikrar, enerji güvenliği ve gelişmekte olan ekonomilerin kalkınma beklentileri üzerinde olumsuz etkiler de yaratabileceği uyarısında bulunuldu.