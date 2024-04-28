İİT ve Arap Birliği, Filistin'in devlet olarak tanınması için adımları görüştü - Son Dakika
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İİT ve Arap Birliği, Filistin'in devlet olarak tanınması için adımları görüştü

İİT ve Arap Birliği, Filistin\'in devlet olarak tanınması için adımları görüştü

İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) ve Arap Birliği'nin oluşturduğu Temas Grubu, Gazze'deki katliamın sona erdirilmesi ve kalıcı barışın sağlanması amacıyla Riyad'da bir toplantı düzenledi. Toplantıda Filistin'in devlet olarak tanınması için atılabilecek adımlar ve İsrail ile İsrail'e destek veren ülkelere karşı uygulanabilecek baskı unsurları ele alındı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da toplantıya katılarak çok taraflı ve ikili görüşmeler gerçekleştirecek.

28.04.2024 13:09
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İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) ve Arap Birliğinin Gazze'deki katliamın sona erdirilmesi ve kalıcı barışın sağlanması amacıyla oluşturduğu Temas Grubu, Riyad'daki toplantıda Filistin'in devlet olarak tanınması için atılabilecek adımları ve İsrail ile İsrail'e destek veren ülkelere karşı uygulanabilecek baskı unsurlarını görüştü.?

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Temas Grubu'nun Riyad'da düzenlediği toplantı sona erdi.

Toplantıda 4 Mayıs'ta Banjul'da düzenlenecek İİT Zirvesi'nde alınacak kararlar ele alındı.

Filistin'in devlet olarak tanınması sürecinde atılacak ortak adımların masaya yatırıldığı toplantıda, İsrail ve İsrail'e destek veren ülkelere karşı uygulanabilecek baskı unsurları değerlendirildi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Temas Grubu toplantısının yanı sıra Riyad'da çok taraflı ve ikili görüşmelerini bugün ve yarın sürdürecek.

Fidan'ın bugün Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi, Norveç Dışişleri Bakanı Espen Barth Eide, Yemen Dışişleri Bakanı Şai Muhsin Zindani, Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkan Yardımcısı ve AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell ile görüşmesi planlanıyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İİT ve Arap Birliği, Filistin'in devlet olarak tanınması için adımları görüştü - Son Dakika

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