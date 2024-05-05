İİT Zirvesi'nde İsrail'e karşı tedbir çağrısı yapıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

İİT Zirvesi'nde İsrail'e karşı tedbir çağrısı yapıldı

İİT Zirvesi\'nde İsrail\'e karşı tedbir çağrısı yapıldı

Gambiya'nın başkenti Banjul'da yapılan 15. İİT Zirvesi'nde İsrail'in savaş ve insanlık suçlarının önlenmesine yönelik diplomatik, ekonomik ve siyasi tedbirlerin alınması çağrısı yapıldı. Zirve'de ayrıca 2025 yılındaki Dışişleri Bakanları Konseyi toplantısının Türkiye'de yapılması kararlaştırıldı.

05.05.2024 18:37
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(ANKARA) - Gambiya'nın başkenti Banjul'da 4-5 Mayıs günlerinde yapılan 15. İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Zirvesi'nde İsrail'in savaş ve insanlık suçlarının önlenmesine yönelik diplomatik, ekonomik ve siyasi her türlü tedbiri alma çağrısında bulunuldu. Zirve'de 2025 yılındaki Dışişleri Bakanları Konseyi toplantısının Türkiye'de yapılması da kararlaştırıldı.

Gambiya'nın ev sahipliğinde Banjul'da yapılan 15. İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Zirvesi bugün sona erdi. Zirve'nin nihai bildirisi de açıklandı.

23 Mart 2022 tarihinde İslamabad'da yapılan İİT Dışişleri Konseyi'nde İslamofobi ile mücadele için Genel Sekretere bir Özel Temsilci'nin atanmasının istenmesini takiben, bu göreve ilk olarak Büyükelçi Mehmet Paçası atandı. Özel Temsilci'nin özellikle Batı Avrupa ülkelerinde artan İslam karşıtı eylemler karşısında, İslam dünyasının duruşunu aktarmasının öngörüldüğü belirtildi. Dışişleri Bakanlığı'nın verilerine göre 2023 yılında tüm dünyada 602 ırkçı, yabancı düşmanı ve İslam karşıtı saldırı gerçekleşti. Üst düzey bir Bakanlık yetkilisi, Özel Temsilci'nin artan İslamofobi nedenlerine ilişkin raporlar hazırlayarak yetkililerin ve kamuoyunun dikkatine sunmasının beklendiğini de aktardı.

Zirve'de İsrail'in İsrail'in savaş ve insanlık suçlarının önlenmesine dönük diplomatik, ekonomik ve siyasi her türlü tedbiri alma çağrısı yapıldı. Edinilen bilgiye göre; İİT kararlarını uygulamayan üye devletlere karşı üyeliğin askıya alınmasını da içeren hukuki tedbirlerin uygulanması ve bu konuyu ele almak üzere bir toplantı düzenlenmesinin kararlaştırıldığını aktardı. Yetkili, "İsrail ile iş birliği yapan ülkelerin soykırıma varan suçlara ortaklık ettiği vurgulandı. Filistinlilere koruma sağlanması kararı alındı" bilgisini de paylaştı.

Zirve'de Türkiye'nin önerileri sonucunda; Gazze'deki suçlardan sorumlu özel ve tüzel kişilerin varlıklarının dondurulması, İsrail'in uluslararası spor, kültürel ve ekonomik etkinlik ve faaliyetlerden men edilmesi yönünde çaba harcanması, İsrail'in uluslararası örgüt ve forumlardan ihracı konusunda çaba harcanması ve Üye Devletlere Uluslararası Adalet Divanı'ndaki soykırım davasına müdahil olma çağrısı yapılması gibi hususlar karara eklendi.

2025 yılındaki Dışişleri Bakanları Konseyi toplantısının Türkiye'de yapılmasının kararlaştırıldığı Zirve'de; İslam dünyasının Kıbrıs meselesine ve Batı Trakya Türk azınlığın durumuna ilişkin dayanışmasını gösteren kararlar alındı. Ayrıca Nihai Bildiri'de PKK/PYD/ YPG terör örgütlerinin ortak tehdit olduğu da karara bağlandı.

Kaynak: ANKA

Ekonomi, Türkiye, Gambiya, İsrail, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İİT Zirvesi'nde İsrail'e karşı tedbir çağrısı yapıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


17:55 Canlı Anlatım Tempo bir an olsun düşmüyor Canlı Anlatım! Tempo bir an olsun düşmüyor
17:30 Şırnak sele teslim olmadı Gelin arabası suyun içinde ilerledi, kıraathanede oyun devam etti Şırnak sele teslim olmadı! Gelin arabası suyun içinde ilerledi, kıraathanede oyun devam etti
17:18 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bahçeli ile aramızda hiçbir sorun yok Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bahçeli ile aramızda hiçbir sorun yok
15:08 Türk futbolunda gerilim tırmanıyor TFF’den Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’a yanıt gecikmedi Türk futbolunda gerilim tırmanıyor! TFF'den Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a yanıt gecikmedi
14:32 Kahire de ateşkes yine çıkmaza girdi Hamas da Netanyahu da geri adım atmıyor Kahire de ateşkes yine çıkmaza girdi! Hamas da Netanyahu da geri adım atmıyor
18:47 Galatasaraylı taraftarlar, Bülent Uygun’u ıslıkladı Galatasaraylı taraftarlar, Bülent Uygun'u ıslıkladı
17:20 Aralarında sorun mu var Kadroya alınmayan Bonucci’den şaşırtan paylaşım Aralarında sorun mu var? Kadroya alınmayan Bonucci'den şaşırtan paylaşım
17:09 İstanbul’da market sahibi meyve çalan hırsızı sokak ortasında tekme tokat dövdü İstanbul'da market sahibi meyve çalan hırsızı sokak ortasında tekme tokat dövdü
17:00 Fenerbahçe’nin Konyaspor maçı kamp kadrosu belli oldu Fenerbahçe'nin Konyaspor maçı kamp kadrosu belli oldu
16:38 Kadınlar Süper Ligi’nde şampiyon Galatasaray oldu Kadınlar Süper Ligi'nde şampiyon Galatasaray oldu
16:38 Fabrika forkliftin altında kalan işçi hayatını kaybetti Fabrika forkliftin altında kalan işçi hayatını kaybetti
15:02 CHP’li Murat Bakan dizide kullanılan silahları gerçek sandı İstanbul Emniyeti’nden de açıklama geldi CHP'li Murat Bakan dizide kullanılan silahları gerçek sandı! İstanbul Emniyeti'nden de açıklama geldi
14:57 Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Kamuda tasarrufta tüm kesimler elini taşın altına koymalı Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Kamuda tasarrufta tüm kesimler elini taşın altına koymalı
14:51 Lüks villada sır ölüm: 17 yaşındaki genç havuzda boğuldu Lüks villada sır ölüm: 17 yaşındaki genç havuzda boğuldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.05.2024 19:24:11. #1.13#
SON DAKİKA: İİT Zirvesi'nde İsrail'e karşı tedbir çağrısı yapıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement