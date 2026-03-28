IKBY Başbakanı Barzani İHA Saldırısını Kınadı

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başbakanı Mesrur Barzani, IKBY Başkanı Neçirvan Barzani'nin evine insansız hava aracıyla (İHA) yapılan saldırıyı "şiddetle" kınadığını belirtti.

Mesrur Barzani, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, Neçirvan Barzani'nin evine İHA ile yapılan saldırıyı "korkakça" şeklinde nitelendirdi.

Saldırıyı "şiddetle" kınadığını ve lanetlediğini belirten Barzani, Bağdat yönetimine ve uluslararası topluma şu çağrıda bulundu:

"Bir kez daha federal hükümeti sorumluluğunu yerine getirmeye, bu kanunsuz suçluları adalete teslim etmeye ve bu grupların gerçekleştirdiği terör saldırılarını durdurmaya çağırıyoruz. Uluslararası toplumu, IKBY halkını ve çıkarlarını korumaya yardımcı olmaya çağırıyoruz. Bu teröristlerle yüzleşme hakkımızı saklı tutuyoruz ve Kürdistan Bölgesi'ni (IKBY) korumak için gerekli tüm adımları atacağız."

KYB lideri Talabani'den kınama

Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB) lideri Bafel Talabani de ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, "Duhok'ta Sayın Neçirvan Barzani'nin evine yapılan saldırıyı şiddetle kınıyoruz." ifadesini kullandı.

Bu tür olayların kabul edilmez olduğunu vurgulayan Talabani, bunun bölgenin güvenlik ve istikrarını tehdit ettiğini belirtti.

Talabani, hukukun üstünlüğünü savunduklarını, sorumluların tespiti ve hesap verebilirliğin sağlanması amacıyla ortak soruşturma çağrısı yaptıklarını, bu süreçte gerekli her türlü desteği sunmaya hazır olduklarını kaydetti.

KYB lideri ayrıca, herhangi bir bireyin veya kuruluşun gerilimleri daha da artırmasını ve durumu daha da karmaşık hale getirmesini önlemek için hep birlikte çalışmaları gerektiğini sözlerine ekledi.