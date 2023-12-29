 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
IKBY, İsrail'e ait askeri üs iddialarını yalanladı - Son Dakika
Üye Girişi

IKBY, İsrail'e ait askeri üs iddialarını yalanladı

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY), bölgede İsrail'e ait askeri bir üs veya karargah bulunduğuna yönelik iddiaların gerçeği yansıtmadığını açıkladı. IKBY Hükümet Sözcüsü Peşava Hevramani, yasa dışı bir grubun Erbil'de İsrail karargahını hedef aldığı açıklamasının gerçeklikten uzak ve temelsiz olduğunu belirtti. Hevramani, Erbil'i hedef alan saldırıları korkakça ve teröristçe eylemler olarak nitelendirdi. IKBY hükümeti daha önce de İran'a yakın milis grupların, Erbil'de İsrail askeri üssü bulunduğuna yönelik iddialarını yalanlamıştı.

IKBY, İsrail\'e ait askeri üs iddialarını yalanladı
29.12.2023 - 17:51,
Abone Ol

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY), bölgede İsrail'e ait askeri bir üs veya karargah bulunduğuna yönelik iddiaların gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

IKBY Hükümet Sözcüsü Peşava Hevramani, X sosyal medya platformundan konuya ilişkin açıklama yaptı.

"Yasa dışı bir grubun Erbil'de insansız hava aracı (İHA) ile İsrail karargahını hedef aldığı" yönündeki açıklamasına dair Hevramani, "Yasa dışı bu grubun açıklaması gerçeklikten uzak ve temelsizdir. İsrail'in bölgede hiçbir üssü ya da karargahı bulunmamaktadır." ifadelerini kullandı.

Hevremani, Erbil'i hedef alan saldırıları "korkakça ve teröristçe" eylemler olarak niteledi.

IKBY hükümeti daha önce de İran'a yakın milis grupların, Erbil'de İsrail askeri üssü bulunduğuna yönelik iddialarını yalanlamıştı.

Irak'ta İran yanlısı Şii milislerin içinde yer aldığı "Irak İslami Direniş" adlı grup, " Gazze'deki saldırılara yanıt olarak", ABD öncülüğündeki DEAŞ karşıtı koalisyon güçlerinin bulunduğu üslere saldırılar düzenlediğini iddia ediyor.

Bu çerçevede Enbar'daki Ayn el-Esed Askeri Üssü, Erbil'deki Harir Hava Üssü, Bağdat'taki Victory Askeri Üssü ve Erbil Uluslararası Havalimanı yakınındaki ABD üssü defalarca bomba yüklü İHA'lar ile hedef alındı.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi, İsrail, Erbil, Orta Doğu, Güvenlik, Uluslararası İlişkiler, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel IKBY, İsrail'e ait askeri üs iddialarını yalanladı - Son Dakika


19:13
Süper Kupa finali öncesi İstiklal Marşı okunacak, Atatürk pankartına izin verilmedi Süper Kupa finali öncesi İstiklal Marşı okunacak, Atatürk pankartına izin verilmedi
18:42
Süper Kupa finalindeki Atatürk krizine siyasiler sessiz kalmadı Süper Kupa finalindeki Atatürk krizine siyasiler sessiz kalmadı
18:01
Yeni yönetimin hiç affı yok! Beşiktaş yıldız futbolcunun sözleşmesini feshetti Yeni yönetimin hiç affı yok! Beşiktaş yıldız futbolcunun sözleşmesini feshetti
17:30
Süper Kupa oynanacak mı? Özbek Koç ve Büyükekşi toplantısıdan karar çıktı Süper Kupa oynanacak mı? Özbek Koç ve Büyükekşi toplantısıdan karar çıktı
17:26
İnternetten satın aldığı zayıflama iğnesini kullanan kadının iç organları iflas etti İnternetten satın aldığı zayıflama iğnesini kullanan kadının iç organları iflas etti
17:24
İYİ Parti Lideri Meral Akşener, Mansur Yavaş'ın eski başdanışmanı Servet Avcı ile görüştü İYİ Parti Lideri Meral Akşener, Mansur Yavaş'ın eski başdanışmanı Servet Avcı ile görüştü
17:02
16 milyon liralık Mercedes yolda kaldı 16 milyon liralık Mercedes yolda kaldı
16:50
Süper Kupa maçına çıkacaklar mı? Fenerbahçe'den açıklama var Süper Kupa maçına çıkacaklar mı? Fenerbahçe'den açıklama var

Son Dakika
19:13 Süper Kupa Finali Öncesi İstiklal Marşı Okunacak, Atatürk Pankartına İzin Verilmedi
18:42 Süper Kupa finalindeki Atatürk krizine siyasiler sessiz kalmadı
18:01 Yeni yönetimin hiç affı yok! Beşiktaş yıldız futbolcunun sözleşmesini feshetti
17:30 Süper Kupa oynanacak mı? Özbek Koç ve Büyükekşi toplantısıdan karar çıktı
17:26 İnternetten satın aldığı zayıflama iğnesini kullanan kadının iç organları iflas etti
17:24 İYİ Parti Lideri Meral Akşener, Mansur Yavaş'ın eski başdanışmanı Servet Avcı ile görüştü
17:02 16 milyon liralık Mercedes yolda kaldı
16:50 Süper Kupa maçına çıkacaklar mı? Fenerbahçe'den açıklama var
16:42 İran, İsrail ile ilişkisi olan dört kişiyi idam etti
16:18 Arkadaşının evlenme teklifini kabul etmeyen kadın yakılarak öldürüldü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.12.2023 19:24:03. #1.12#
SON DAKİKA: IKBY, İsrail'e ait askeri üs iddialarını yalanladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement