İki Afetle Yüzleşen Aysel Erbaş - Son Dakika
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İki Afetle Yüzleşen Aysel Erbaş

02.07.2025 15:20
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Depremin ardından yangın da yaşayan Aysel Erbaş, eşyalarını kaybetti ve destek bekliyor.

Hatay'da, 6 Şubat 2023'teki depremlerde evi ağır hasar alan 57 yaşındaki Aysel Erbaş, taşınma hazırlığı yaptığı konutundaki eşyaları da yangında kaybetti.

Karaali Mahallesi'nde iki gün önce çıkan ve rüzgarın etkisiyle 6 mahalleye yayılan orman yangını kontrol altına alındı.

Soğutma çalışmalarının sürdüğü mahallelerde ekiplerce hasar tespit çalışmaları da yürütülüyor.

Evinde hasar tespit çalışması yapılan Karaali Mahallesi sakinlerinden Aysel Erbaş'ın da yangın nedeniyle içinde ev eşyalarının bulunduğu deposu ve çadırı yandı.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerde ağır hasar alan evini kaybeden Erbaş, orman yangınıyla da ikinci afeti yaşadı.

"Yangın olmasaydı bu hafta evime taşınacaktım"

Afetzede Aysel Erbaş, AA muhabirine, 6 Şubat 2023'teki depremde evinin ağır hasar alarak yıkıldığını söyledi.

Kendi imkanlarıyla yaptırdığı yeni evine taşınma hazırlığı yaptığını anlatan Erbaş, şöyle konuştu:

"Yerleşeceğiz diye mutfağı temizliyordum. Tekrar kirlenmesin diye pencereleri kapatmıştım. Çok rüzgarlıydı, bir baktım etrafım duman, dışarı koştum. Elimde ne telefonum ne de bir şey var, hepsi içerdeydi. Baktım her tarafım ateşler içinde, ne yapabilirim ki... Burada iki üç fıçı su var, eve yaklaşan kıvılcımları sadece söndürebildim. Çığlık atsam, bütün köy, dört bir yanım yanıyor, kim kime, herkes kendi canında. Sağ olsun yardıma koşanlar oldu. Sonra herhalde dumandan zehirlendim, ondan sonra beni ambulansa bindirdiler. Daha evimi tamamlamamıştım, eksikleri vardı. Yangın olmasaydı bu hafta evime taşınacaktım. Artık böyle bir felaket yaşadık, ne yapalım Allah'ın takdiri, yapacak bir şey yok."

Erbaş, yangın nedeniyle evinin deposunda ve çadırında bulunan eşyalarının küle döndüğünü dile getirdi.

Kayınbiraderinin de deposunun yandığını, onların da eşyalarının yok olduğunu anlatan Erbaş, destek beklediğini belirtti.

Erbaş, yangının söndürülmesinde çaba gösteren herkese teşekkür etti.

"Herkes elini taşın altına koydu"

Erbaş'ın kayınbiraderi İsmail Erbaş da aynı yerde kendisinin de deposunun yandığını, evinin de dumandan etkilendiğini anlattı.

İlk başta kendi imkanlarıyla yangını söndürmeye çalıştığını belirten Erbaş, şöyle devam etti:

"Ancak köşesini söndürebildim, hiç kimsenin müdahale etme lüksü olmadı çünkü rüzgar çok güçlü esiyordu. Bu yüzden bir taraftan söndürsek de diğer taraftan geri başlıyordu. İtfaiye geldi, çok ekip geldi sağ olsunlar ama maalesef rüzgar esti geçti. Yarım saat içerisinde burada başlayan yangın bütün dağı yaktı gitti. Herkes elini taşın altına koydu ama rüzgarın o kadar güçlü esmesiyle maalesef bir şey yapılmamış gibi oldu ama çok şeyler yapıldı, her taraf küldü maalesef."

Erbaş, deposundaki hasar çalışmasının kayıt altına alındığını ifade ederek, ekiplerin ilgisi için teşekkür etti.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, 3-sayfa, Deprem, Güncel, Yaşam, hatay, Son Dakika

Son Dakika Güncel İki Afetle Yüzleşen Aysel Erbaş - Son Dakika

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