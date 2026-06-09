İki Cinayet Aydınlatıldı - Son Dakika
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İki Cinayet Aydınlatıldı

İki Cinayet Aydınlatıldı
09.06.2026 10:13
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Bakan Gürlek, 2014 ve 2016'da gerçekleşen iki cinayetin faillerinin yakalandığını duyurdu.

ADALET Bakanı Akın Gürlek, İstanbul Şişli'de 24 Mart 2016'da öldürülen Aynur Kanbur cinayeti ile Antalya Kepez'de 25 Kasım 2014 tarihinde öldürüldükten sonra cesedi yakılan Şeref Kocabıyık cinayeti olmak üzere aydınlatılamayan 2 cinayetin faillerinin yakalandığını açıkladı.

Bakan Gürlek, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Toplum vicdanında derin yaralar açan cinayetlerin peşini bırakmamakta kararlıyız. Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığımız koordinesinde başsavcılıklarımız dosyaları büyük bir titizlikle ve kurumsal yapıda yeniden ele almakta; adaletin tecellisi için çalışmalarını kararlılıkla sürdürmektedir. Bu kararlı çalışmalar neticesinde, ilgili Cumhuriyet başsavcılıklarımızın, emniyet ve jandarma teşkilatlarımızın omuz omuza yürüttüğü teknik çalışmalarla, biri 10 ve diğeri 12 yıldır aydınlatılamayan iki vahşi cinayetin failleri tespit edilerek adalete teslim edilmiştir. ?Bu çerçevede İstanbul Şişli'de 24 Mart 2016 tarihinde evinin önünde silahlı saldırıya uğrayarak hayatını kaybeden (Mezdeke grubu üyesi) Aynur Kanbur cinayeti, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımızın yürüttüğü hassas çalışmalarla aydınlatılmıştır. Olay gününe ait iletişim kayıtları (HTS), ulaşım kartı hareketleri ve husumetler incelenmiş; maktulün akrabaları olan şahıslar ile cinayeti işlediği tespit edilen B.G. isimli tetikçi deşifre edilmiş; faillerin yakalanması amacıyla belirlenen adreslere yönelik operasyonlar düzenlenmiştir. ?Antalya Kepez'de 25 Kasım 2014 tarihinde kesici aletle öldürüldükten sonra cesedi yakılan Şeref Kocabıyık'ın katilleri ise telefon analizleri sonucu tespit edilmiştir. Dosyanın yeniden açılmasıyla maktule ait kayıp cep telefonunun olaydan sonra kullanıldığı tespit edilmiş, baz ve HTS kayıtları detaylıca analiz edilmiştir. Elde edilen güçlü deliller ışığında, düzenlenen eş zamanlı operasyonlarla cinayete iştirak ettikleri belirlenen 4 şüpheli gözaltına alınmıştır" ifadelerini kullandı.

'ADALET MÜCADELEMİZ KESİNTİSİZ SÜRECEKTİR'

Soruşturmalarda emeği geçenlere teşekkür eden Gürlek, "Üzerinden ne kadar zaman geçerse geçsin, suçlunun cezasız kalmayacağı bu iki soruşturmayla bir kez daha görülmüştür. Cinayetlerin aydınlatılmasında emeği geçen Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığımıza, İstanbul ve Antalya Cumhuriyet Başsavcılıklarımıza, emniyet ve jandarma teşkilatlarımıza teşekkür ediyorum. Vatandaşlarımız müsterih olsun; tek bir faili meçhul dosya kalmayana dek adalet mücadelemiz kesintisiz sürecektir" dedi.

Kaynak: DHA

Güvenlik, Politika, 3. Sayfa, Cinayet, Gürlek, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İki Cinayet Aydınlatıldı - Son Dakika

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