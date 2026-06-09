İki Vahşi Cinayet Aydınlatıldı - Son Dakika
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İki Vahşi Cinayet Aydınlatıldı

09.06.2026 12:48
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Adalet Bakanı Gürlek, 10 ve 12 yıldır çözülemeyen iki cinayetin faillerinin tespit edildiğini duyurdu.

(ANKARA) - Adalet Bakanı Akın Gürlek, Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığı'nın adaletin tecellisi için çalışmalarını kararlılıkla sürdürdüğünü belirterek, "Bu çalışmalar neticesinde, ilgili Cumhuriyet başsavcılıklarımızın, emniyet ve jandarma teşkilatlarımızın omuz omuza yürüttüğü teknik çalışmalarla, biri 10 ve diğeri 12 yıldır aydınlatılamayan iki vahşi cinayetin failleri tespit edilerek adalete teslim edilmiştir" dedi.

Adelet Bakanı Akın Gürlek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 2 ayrı faili meçhul cinayetin aydınlatıldığını belirtti. Gürlek, şunları kaydetti:

"Toplum vicdanında derin yaralar açan cinayetlerin peşini bırakmamakta kararlıyız. Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığımız koordinesinde Başsavcılıklarımız dosyaları büyük bir titizlikle ve kurumsal yapıda yeniden ele almakta; adaletin tecellisi için çalışmalarını kararlılıkla sürdürmektedir. Bu kararlı çalışmalar neticesinde, ilgili Cumhuriyet başsavcılıklarımızın, emniyet ve jandarma teşkilatlarımızın omuz omuza yürüttüğü teknik çalışmalarla, biri 10 ve diğeri 12 yıldır aydınlatılamayan iki vahşi cinayetin failleri tespit edilerek adalete teslim edilmiştir."

"AYNUR KANBUR CİNAYETİ AYDINLATILMIŞTIR"

?Bu çerçevede İstanbul Şişli'de 24 Mart 2016 tarihinde evinin önünde silahlı saldırıya uğrayarak hayatını kaybeden (Mezdeke grubu üyesi) Aynur Kanbur cinayeti, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımızın yürüttüğü hassas çalışmalarla aydınlatılmıştır. Olay gününe ait iletişim kayıtları (HTS), ulaşım kartı hareketleri ve husumetler incelenmiş; maktulün akrabaları olan şahıslar ile cinayeti işlediği tespit edilen B.G. isimli tetikçi deşifre edilmiş; faillerin yakalanması amacıyla belirlenen adreslere yönelik operasyonlar düzenlenmiştir.

"ŞEREF KOCABIYIK'IN KATİLLERİ TELEFON ANALİZLERİ SONUCU TESPİT EDİLDİ"

?Antalya Kepez'de 25 Kasım 2014 tarihinde kesici aletle öldürüldükten sonra cesedi yakılan Şeref Kocabıyık'ın katilleri ise telefon analizleri sonucu tespit edilmiştir. Dosyanın yeniden açılmasıyla maktule ait kayıp cep telefonunun olaydan sonra kullanıldığı tespit edilmiş, baz ve HTS kayıtları detaylıca analiz edilmiştir. Elde edilen güçlü deliller ışığında, düzenlenen eş zamanlı operasyonlarla cinayete iştirak ettikleri belirlenen 4 şüpheli gözaltına alınmıştır.

"TEK BİR FAİLİ MEÇHUL DOSYA KALMAYANA DEK MÜCADELEMİZ SÜRECEK"

Üzerinden ne kadar zaman geçerse geçsin, suçlunun cezasız kalmayacağını bu iki soruşturmayla bir kez daha görülmüştür. Cinayetlerin aydınlatılmasında emeği geçen Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığımıza, İstanbul ve Antalya Cumhuriyet Başsavcılıklarımıza, Emniyet ve Jandarma Teşkilatlarımıza teşekkür ediyorum. Vatandaşlarımız müsterih olsun; tek bir faili meçhul dosya kalmayana dek adalet mücadelemiz kesintisiz sürecektir."

Kaynak: ANKA

Güvenlik, Politika, 3. Sayfa, Cinayet, Güncel, Gürlek, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel İki Vahşi Cinayet Aydınlatıldı - Son Dakika

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