İkizler Sayra ve Çınar Anıldı

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İzmir'de 30 Ekim 2020'de meydana gelen depremde hayatını kaybeden 15 yaşındaki ikizler Sayra ve Çınar Alpgündüz, kabirleri başında anıldı.

Kemalpaşa Cennet Bahçesi Kabristanı'nda toplanan Sayra ve Çınar'ın ailesi ile arkadaşları, kabirlere çiçek bıraktı.

Kuran-ı Kerim tilaveti ve ilahilerin okunmasının ardından ikramlarda bulunuldu.

Anne Tülin Batmaz, çocuklarını kaybetmesinin üzerinden 4 yıl geçtiğini belirterek, "Yıl dönümlerinde projeler yaparak anmayı daha da anlamlı hale getirmeye çalışıyoruz. Sayra ve Çınar'ın arkadaşları da onların en sevdiği draje ve cevizlerin bulunduğu hediyeleri dağıttı. Daha önce de kitap ayracı yapıp dağıtmıştık, her sene farklı şekillerle anmaya çalışıyoruz." dedi.