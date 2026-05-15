İkra Seltu Güler, SosyalFest'te Türkiye Birincisi

Yakutiye İlçe Milli Eğitim Müdürü Abdurrahman Gazioğlu, İstanbul'da düzenlenen Sosyal Bilimler Festivali 2026'da (SosyalFest) Türkiye birincisi olan lise öğrencisi İkra Seltu Güler'i tebrik etti.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin en büyük sosyal bilimler festivali olan SosyalFest'te, Yakutiye ilçesi büyük bir başarı kazandı.

Yaklaşık 12 bin 20 projenin yarıştığı festivalde, "Türkiye Yüzyılı Aile Yılı" kategorisi Sosyal Model Proje ve Tasarım Yarışması'nda Türkiye birincisi olan Yakutiye ilçesindeki özel bir lisede okuyan İkra Seltu Güler ve öğretmenleri, Gazioğlu'nu makamında ziyaret etti.

Gazioğlu, başarısından dolayı öğrenci Güler'i tebrik ederek, hediye verdi.