İl Milli Eğitim Müdürü Yeniyol, Eğitim Bir-Sen Tekirdağ heyetini makamında ağırladıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Eğitim Bir-Sen Tekirdağ Şube Başkanı Bülent Kaya ve yönetim kurulu üyeleri, İl Milli Eğitim Müdürü Aziz Yeniyol'u makamında ziyaret etti. Yeniyol, ziyaretten memnuniyet duyduğunu belirterek Kaya ve heyete yeni görevlerinde başarılar diledi ve teşekkür etti.
Eğitim Bir-Sen Tekirdağ Şube Başkanı Bülent Kaya ve yönetim kurulu üyeleri, İl Milli Eğitim Müdürü Aziz Yeniyol'u ziyaret etti.
Yeniyol, makamında gerçekleşen ziyarette Kaya ve yönetim kurulu üyelerine yeni görevlerinin hayırlı olmasını diledi.
Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Yeniyol, Kaya ve beraberindeki heyete teşekkür ederek çalışmalarında başarılar diledi.
Kaynak: AA
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