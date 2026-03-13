İlber Ortaylı için anma töreni

(ANKARA) - Hayatını kaybeden Tarihçi İlber Ortaylı için 16 Mart 2026 Pazartesi günü saat 11.00'de Galatasaray Üniversitesi'nde anma töreni düzenlenecek. Ortaylı'nın cenazesi aynı gün ikindi namazının ardından Fatih Camii'nde kılınacak cenaze namazı sonrasında Fatih Camii Haziresi'ne defnedilecek.

Türk tarihçiliğinin önde gelen isimlerinden tarihçi, akademisyen ve yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı'nın vefatına ilişkin ailesi tarafından yayımlanan taziye ilanında, Ortaylı'nın vefatı "Türk halkının İlber hocasını kaybettik" ifadeleriyle duyuruldu.

Aile tarafından yapılan açıklamaya göre, Prof. Dr. İlber Ortaylı için 16 Mart 2026 Pazartesi günü saat 11.00'de Galatasaray Üniversitesi'nde anma töreni düzenlenecek. Ortaylı'nın cenazesi aynı gün ikindi namazının ardından Fatih Camii'nde kılınacak cenaze namazı sonrasında Fatih Camii Haziresi'ne defnedilecek.