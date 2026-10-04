İletişim Başkanı Duran, Adana ve Osmaniye depremi için geçmiş olsun diledi

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Adana ve Osmaniye'de meydana gelen depremlere ilişkin, "İlgili tüm kurum ve kuruluşlarımız, görev ve sorumlulukları doğrultusunda sahadaki tarama ve durum tespit çalışmalarını titizlikle sürdürmektedir." ifadelerini kullandı.

Duran, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Adana ve Osmaniye'de meydana gelen, çevre illerimizde de hissedilen depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. İlgili tüm kurum ve kuruluşlarımız, görev ve sorumlulukları doğrultusunda sahadaki tarama ve durum tespit çalışmalarını titizlikle sürdürmektedir. Rabbim, ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten muhafaza eylesin."