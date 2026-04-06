İletişim Başkanı Duran'dan AA'nın 106. kuruluş yıl dönümüne ilişkin paylaşım Açıklaması

06.04.2026 18:25
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Anadolu Ajansının (AA) kuruluşunun 106. yıl dönümüne ilişkin paylaşımda bulundu.

Duran, NSosyal'deki hesabından yaptığı paylaşımda, Anadolu Ajansının 106'ıncı kuruluş yıl dönümü vesilesiyle AA ailesi mensuplarıyla bir araya gelmekten büyük bir memnuniyet duyduklarını ifade ederek Milli Mücadele'nin ilk yılında, henüz Gazi Meclis dahi açılmadan önce Anadolu Ajansının kurulmasının, hiç kuşkusuz basının Milli Mücadele'de ne kadar kritik bir rol oynadığını açıkça ortaya koyduğunu belirtti.

O yıllarda işgal güçlerinin yalanlarına karşı hakikati haykıran, milletin istiklal ve istikbali için mücadele veren Anadolu Ajansının, geride kalan 106 yılda bu misyonunu kararlılıkla sürdürdüğünü gördüklerini ifade eden Duran, şunları kaydetti:

"Üstelik bu mücadele, artık sadece Türk milletinin sesini duyurmakla da sınırlı değil. Bugün Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın vizyonu doğrultusunda 137 ülkede 13 farklı dilde yayın yapan Anadolu Ajansı, tüm mazlum halkların sesini dünyaya duyuruyor. Bu yönüyle Türkiye Yüzyılı vizyonumuzun iletişim ayağını da güçlü biçimde tahkim ediyor.

Türkiye, Anadolu Ajansı ve TRT başta olmak üzere, medya kuruluşlarıyla iletişim alanındaki kurumsal güç ve kapasitesini çok daha yukarılara taşımış durumda. Bu duygu ve düşüncelerle ülkemizin köklü ve saygın kuruluşlarından Anadolu Ajansının 106. kuruluş yıl dönümünü kutluyor, Genel Müdürümüz Serdar Karagöz başta olmak üzere, Ajansın tüm yönetimini ve çalışanlarını tebrik ediyorum."

17 yaşındaki çocuk iki polisi birden bıçakladı 17 yaşındaki çocuk iki polisi birden bıçakladı
ABD’de kayıp mürettebat operasyonu öncesi İran’ın “tuzak“ kurduğu şüphesi ABD'de kayıp mürettebat operasyonu öncesi İran'ın "tuzak" kurduğu şüphesi
Köprüden nehre atlayan şahsı ekipler kurtardı Köprüden nehre atlayan şahsı ekipler kurtardı
Fenerbahçe, Galatasaray’ın kaybettiği haftada Beşiktaş’ı uzatmalarda devirdi Fenerbahçe, Galatasaray'ın kaybettiği haftada Beşiktaş'ı uzatmalarda devirdi
Hizbullah’ın “İngiliz savaş gemisini hedef aldığı“ iddiası Hizbullah'ın "İngiliz savaş gemisini hedef aldığı" iddiası
Beşiktaş taraftarları derbiyi bırakıp birbirini yumrukladı Beşiktaş taraftarları derbiyi bırakıp birbirini yumrukladı

19:13
Galatasaray’dan dünyada ses getirecek tarihi transfer operasyonu
Galatasaray'dan dünyada ses getirecek tarihi transfer operasyonu
18:47
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gündemimizde erken ya da ara seçim yok
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gündemimizde erken ya da ara seçim yok
18:33
Ünlü oyuncu Bahar Şahin’den dikkat çeken ehliyet itirafı
Ünlü oyuncu Bahar Şahin’den dikkat çeken ehliyet itirafı
18:30
Savaş sürerken Trump’tan dikkat çeken açıklama: ABD halkı geri dönmemizi istiyor
Savaş sürerken Trump'tan dikkat çeken açıklama: ABD halkı geri dönmemizi istiyor
18:08
Sergen Yalçın derbi sonrası iki futbolcusunun biletini kesti
Sergen Yalçın derbi sonrası iki futbolcusunun biletini kesti
17:52
İran’dan ateşkes teklifine resmi yanıt İşte Tahran’ın ABD’den talepleri
İran'dan ateşkes teklifine resmi yanıt! İşte Tahran'ın ABD'den talepleri
