İletişim Başkanı Duran'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Vucic'in görüşmesine ilişkin açıklama Açıklaması

12.02.2026 22:06
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, "Türkiye- Sırbistan ilişkilerinin her geçen gün daha da güçlenmesi memnuniyet vericidir. Geçtiğimiz yıl 3,5 milyar dolara ulaşan ticaret hacmimiz, 5 milyar dolarlık hedefimize doğru kararlılıkla ilerlediğimizi ortaya koymaktadır." ifadelerini kullandı.

Duran, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ile düzenlenen ortak basın toplantısında iki ülke arasındaki ilişkilere dair önemli açıklamalarda bulunduğunu belirtti.

"Türkiye-Sırbistan ilişkilerinin her geçen gün daha da güçlenmesi memnuniyet vericidir. Geçtiğimiz yıl 3,5 milyar dolara ulaşan ticaret hacmimiz, 5 milyar dolarlık hedefimize doğru kararlılıkla ilerlediğimizi ortaya koymaktadır." değerlendirmesinde bulunan Duran, şunları kaydetti:"

"Cumhurbaşkanımızın ifade ettiği üzere, 2015'te yaklaşık 100 Türk sermayeli firmanın faaliyet gösterdiği Sırbistan'da bugün bu sayı 1500'ü aşmış, yatırımlarımız 300 milyon dolara ulaşmıştır. Bu tablo, ekonomik ortaklığımızın somut bir yansımasıdır. Halklarımız arasındaki güçlü bağlar turizm alanında da kendini göstermektedir. Cumhurbaşkanımızın belirttiği gibi, Türkiye, Sırp turistler için ikinci en çok tercih edilen turizm rotası olurken vatandaşlarımız da Sırbistan'ı ziyaret eden turistler arasında ilk sırada yer almaktadır."

Dünyada belirsizliklerin arttığı bu dönemde Türkiye, barışın, istikrarın ve huzurun tesisine yönelik sorumluluğunu kararlılıkla sürdürmektedir. Sayın Cumhurbaşkanımızın 'Balkanları asla ihmal etmiyoruz.' vurgusu, Balkanların ülkemiz için her zaman öncelikli bir bölge olmaya devam edeceğine işaret etmektedir."

Kaynak: AA

Burhanettin Duran, Sırbistan, Politika, Türkiye, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Altın ve gümüş fiyatlarında sert düşüş
Hasan Can Kaya’nın uyuşturucu testi negatif çıktı
Trafik düzenlemelerini içeren kanun teklifi, TBMM’de kabul edildi
A Milli Takımımızın Uluslar Ligi’ndeki rakipleri belli oldu
İBB Meclisi’nde kabul edildi İstanbul’da ulaşım zam
Trump resmen geri adım attı: Operasyonlar sona erdi
