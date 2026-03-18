İletişim Başkanı Duran'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Eğitim Ailesi ile İftar Programı'ndaki konuşmasına ilişkin paylaşım Açıklaması

Üye Girişi
Son Dakika Logo

18.03.2026 22:37
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Eğitim Ailesi ile İftar Programı'nda yaptığı konuşmaya ilişkin paylaşımda bulundu.

Duran, NSosyal hesabındaki paylaşımında, Erdoğan'ın, Eğitim Ailesi ile İftar Programı'ndaki konuşmasında, Türkiye'nin tarihi birikimi ile geleceğe dönük hedeflerini bir arada hatırlattığını belirtti.

Çanakkale Savaşı'ndaki birlik ve mücadele ruhunun, bugün eğitimle güçlenen nesillerde hayat bulduğunu ifade eden Duran, Çanakkale Zaferi'nin, sadece tarihe değil, milletin ortak iradesine ve dayanışma kültürüne işaret ettiğini vurguladı.

Burhanettin Duran, eğitimin, Türkiye'nin yarınlarını inşa edecek en temel unsur olduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Nitelikli, öz güveni yüksek ve donanımlı gençlerimiz ve çocuklarımız geleceğimizi şekillendirecek en büyük hazinemizdir. Türkiye Yüzyılı hedefi doğrultusunda, geçmişten ilham alarak geleceğe yürüdüğümüz bu yolda, tüm eğitim emekçilerimizin gayreti büyük bir değere sahiptir. Bununla birlikte öğretmenlerimize yönelik her türlü şiddet ve olumsuzluk karşısındaki kararlılığımız tamdır. Zira bir öğretmene yapılan her haksızlık, doğrudan milletimizin istikbaline yönelik bir tehdittir. Bu bilinçle, eğitim camiamızın yanında olmaya devam edeceğiz."

Kaynak: AA

Etkinlik, Ankara, Kültür, Güncel, Son Dakika

Anne yoktu, baba uyuyordu 3 yaşındaki Tuğra 6’ncı kattan düştü Anne yoktu, baba uyuyordu! 3 yaşındaki Tuğra 6'ncı kattan düştü
İsrail ve ABD’ye karşı zafer vaadi verip savaş ilan ettiler İsrail ve ABD'ye karşı zafer vaadi verip savaş ilan ettiler
İzlemeyenler pişman Dün gece Şampiyonlar Ligi’nde neler oldu neler İzlemeyenler pişman! Dün gece Şampiyonlar Ligi'nde neler oldu neler
Komşuların kız isteme tartışmasında pompalı tüfekler konuştu Komşuların kız isteme tartışmasında pompalı tüfekler konuştu
Arap ülkesi kabusu yaşıyor 2 bini aşkın füze ve İHA’yla saldırdılar Arap ülkesi kabusu yaşıyor! 2 bini aşkın füze ve İHA'yla saldırdılar
Edirne’de feci kaza: 2 ölü, 1 yaralı Edirne'de feci kaza: 2 ölü, 1 yaralı

22:57
Canlı anlatım: Karşılaşmada heyecan dorukta
Canlı anlatım: Karşılaşmada heyecan dorukta
21:48
Liverpool-Galatasaray maçının 11’leri belli oldu
Liverpool-Galatasaray maçının 11'leri belli oldu
21:04
FED, faizi sabit bıraktıa
FED, faizi sabit bıraktıa
20:59
Rusya Başbakan Yardımcısı Novak: Son 40 yılın en büyük enerji krizini yaşıyoruz
Rusya Başbakan Yardımcısı Novak: Son 40 yılın en büyük enerji krizini yaşıyoruz
20:42
Karpuzu daha kırmızı göstermek için yaptığı rezilliğe bakın
Karpuzu daha kırmızı göstermek için yaptığı rezilliğe bakın
20:10
İran, Riyad’a hava saldırısı düzenledi
İran, Riyad'a hava saldırısı düzenledi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.03.2026 23:08:45. #7.13#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.