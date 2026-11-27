Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, "Dijital dünyanın yönünü tayin eden gençlerin karşılaştıkları her bilgiyi sorgulaması, teyit mekanizmalarını kullanması ve yalanın karşısında hakikatin sesi olması hem toplumsal huzurumuz hem de Türkiye'nin iletişim güvenliği açısından kritik bir rol oynuyor." ifadelerini kullandı.

Duran, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, Dezenformasyonla Mücadele Merkezinin düzenlediği Genç Liderler Buluşması'nda Türkiye'nin dört bir yanından katılan gençlerle bir araya gelerek, dezenformasyonla mücadeleyi, doğru bilgiye erişimin önemini ve gençlerin bu alandaki sorumluluğunu ele aldıklarını belirtti.

Gençlerin enerjisi, merakı ve sorgulayıcı bakış açısının buluşmaya ayrı bir değer kattığını ifade eden Duran, şöyle devam etti:

"Çağımızda bilgiye erişim hiç olmadığı kadar hızlı. Buna karşın hakikat hiç olmadığı kadar yoğun bir kuşatma altında. Algı operasyonları, yapay zeka destekli manipülasyonlar ve sistematik yalanlar, küresel ölçekte bir güvenlik meselesine dönüşmüş durumda. Bu dönemde dezenformasyonla mücadele konusunda ortak bir şuur oluşturmak, dijital dünyanın karmaşası içinde doğruyu yanlıştan ayırt edebilmek ve güçlü bir iletişim ağı kurmak büyük önem taşıyor."

Duran, gençlerin bu mücadelede sorumluluk üstlenmesini çok kıymetli bulduğunu belirterek, "Dijital dünyanın yönünü tayin eden gençlerin karşılaştıkları her bilgiyi sorgulaması, teyit mekanizmalarını kullanması ve yalanın karşısında hakikatin sesi olması hem toplumsal huzurumuz hem de Türkiye'nin iletişim güvenliği açısından kritik bir rol oynuyor." değerlendirmesinde bulundu.

Gençlerin dinamizminden ve eleştirel düşünme becerilerinden yararlanmadan dezenformasyonla mücadelede kalıcı bir başarı elde etmenin mümkün olmadığını belirten Duran, şunları kaydetti:

"Bu düşüncelerle, Genç Liderler Buluşması'nın düzenlenmesinde emeği geçen Dezenformasyonla Mücadele Merkezimize teşekkür ediyorum. Fikirleri, soruları ve enerjileriyle buluşmamıza değer katan gençlerimize şükranlarımı sunuyorum. Hakikatin izini süren, sorgulayan ve sorumluluk almaktan çekinmeyen gençlerimizin bu mücadeleye güç katacağına yürekten inanıyorum. Birlikte daha bilinçli, daha güçlü ve hakikatin sesinin daha gür çıktığı bir gelecek için çalışmaya devam edeceğiz."