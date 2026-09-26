İletişim Başkanı Duran TSKGV'nin 39. kuruluş yıl dönümünü kutladı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İletişim Başkanı Duran TSKGV'nin 39. kuruluş yıl dönümünü kutladı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfının (TSKGV) 39. kuruluş yıl dönümünü tebrik etti.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfının (TSKGV) 39. kuruluş yıl dönümünü tebrik etti.

Duran, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, Türkiye'nin savunma sanayisinde tam bağımsızlık hedefinin en önemli yapı taşlarından biri olan TSKGV'nin 39. kuruluş yıl dönümünü kutladığını belirtti.

Burhanettin Duran, şu ifadeleri kullandı:

"Kurulduğu günden bu yana yerli ve milli savunma sanayimizin gelişmesinde önemli rol üstlenen, Türk Silahlı Kuvvetlerimizin imkan ve kabiliyetlerinin güçlendirilmesine önemli katkılar sunan Vakfımıza, bundan sonraki çalışmalarında da başarılar diliyorum. Cumhurbaşkanı'mız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, Türkiye Yüzyılı hedeflerimiz doğrultusunda güçlü, bağımsız ve caydırıcı bir Türkiye için savunma sanayimizi daha da ileri taşımaya kararlılıkla devam edeceğiz."

Kaynak: AA
Burhanettin DuranGüncelSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

28 ilde eş zamanlı DEAŞ operasyonu: 83 şüpheli yakalandı 28 ilde eş zamanlı DEAŞ operasyonu: 83 şüpheli yakalandı
28 ilde eş zamanlı DEAŞ operasyonu: 83 şüpheli yakalandı 28 ilde eş zamanlı DEAŞ operasyonu: 83 şüpheli yakalandı
BM Genel Kurulu’nda boş salona konuşan Netanyahu kendi ülkesinde yerden yere vuruldu BM Genel Kurulu'nda boş salona konuşan Netanyahu kendi ülkesinde yerden yere vuruldu
Şişli’de bir hafta önce sevgilisinden ayrılan 25 yaşındaki genç, yatağında ölü bulundu Şişli’de bir hafta önce sevgilisinden ayrılan 25 yaşındaki genç, yatağında ölü bulundu
Meteoroloji saat verdi Marmara’da rüzgarın hızı 75 km’yi bulacak Meteoroloji saat verdi! Marmara'da rüzgarın hızı 75 km'yi bulacak
Yapay zekayla patronu taklit ettiler Bankadan 95 milyon Euro çaldılar Yapay zekayla patronu taklit ettiler! Bankadan 95 milyon Euro çaldılar
22:08
Gazeteci Ali Tarakcı tutuklandı
Gazeteci Ali Tarakcı tutuklandı
20:05
Salah’ın ziyaret ettiği Kurtdere Yaylası’nda bank ve tabelanın çalındığı iddia edildi
Salah'ın ziyaret ettiği Kurtdere Yaylası'nda bank ve tabelanın çalındığı iddia edildi
19:59
Meteoroloji’den İstanbul ve Marmara için sel uyarısı Yarın akşamdan itibaren kuvvetli yağış bekleniyor
Meteoroloji'den İstanbul ve Marmara için sel uyarısı! Yarın akşamdan itibaren kuvvetli yağış bekleniyor
18:51
Bahçeli bir araya getirdi Sarallar ve Şahinler, MHP Genel Merkezi’nde barıştı
Bahçeli bir araya getirdi! Sarallar ve Şahinler, MHP Genel Merkezi'nde barıştı
18:18
Irak koalisyon merkezinin 30 Eylül’de kapatılacağını duyurdu, yabancı üs kalmayacak
Irak koalisyon merkezinin 30 Eylül'de kapatılacağını duyurdu, yabancı üs kalmayacak
17:50
Bakan Gürlek açıkladı Fon soruşturmasında çok sayıda kişinin mal varlığı donduruldu
Bakan Gürlek açıkladı! Fon soruşturmasında çok sayıda kişinin mal varlığı donduruldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.09.2026 22:59:05. #7.13#
SON DAKİKA: İletişim Başkanı Duran TSKGV'nin 39. kuruluş yıl dönümünü kutladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei