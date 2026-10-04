İletişim Başkanlığı TEKNOFEST Güneydoğu\'da deepfake dedektörlü stant hazırladı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, TEKNOFEST Güneydoğu kapsamında hazırladığı stantta yapay zeka, dijital medya, dezenformasyonla mücadele, medya okuryazarlığı ve kamu iletişimi alanlarındaki çalışmalarını ziyaretçilerinin deneyimine sundu.

Başkanlıktan yapılan açıklamaya göre, TEKNOFEST 2026'da yeni nesil iletişim deneyimleriyle ziyaretçilerle buluşuldu.

Ziyaretçiler, Başkanlığın, TEKNOFEST Güneydoğu kapsamında hazırladığı stantta yapay zeka, dijital medya, dezenformasyonla mücadele, medya okuryazarlığı ve kamu iletişimi alanlarındaki çalışmalarını interaktif uygulamalarla deneyimledi.

Yeni nesil iletişim teknolojilerine ilişkin uygulamaların bulunduğu stantta, özellikle gençlerin dijital içerik üretimi ve doğrulama süreçlerine aktif katılımını sağlayan oyunlaştırılmış uygulamalar yer aldı. Başkanlığın, stratejik iletişim, kamu diplomasisi ve farklı alanlardaki çalışmalarını konu alan yayınları da ziyaretçilerle buluşturuldu.

Yapay zekayla kişiye özel festival gazetesi

"TEKNOFEST Gazete" uygulamasıyla ziyaretçiler, kendi fotoğrafları ve seçtikleri festival temaları doğrultusunda yapay zeka destekli kişiselleştirilmiş bir festival gazetesi kapağı hazırladı. Oluşturulan içerik, QR kod aracılığıyla ziyaretçilerin telefonlarına aktarıldı.

"TEKNOFEST Stüdyo"da ziyaretçiler, teknoloji, gençlik, bilim, yapay zeka, Türkiye ve TEKNOFEST gibi başlıklardan seçtikleri anahtar kelimeler doğrultusunda yapay zeka tarafından oluşturulan haber metinlerini profesyonel prompter sistemi üzerinden sundu. Böylece katılımcılar, dijital içerik üretiminden haber sunumuna uzanan süreci doğrudan deneyimleme fırsatı buldu.

Stantta yer alan "Deepfake Dedektörü" uygulaması ise ziyaretçilerin gerçek fotoğraflar ile yapay zeka tarafından üretilen görselleri ayırt etme becerilerini oyunlaştırılmış bir deneyimle sınamalarına imkan sağlıyor. Uygulamayla yapay zeka kaynaklı görsel manipülasyonlara ilişkin farkındalığın artırılması, dijital doğrulama becerilerinin geliştirilmesi ve medya okuryazarlığının desteklenmesi amaçlanıyor.

"İletişim Challenge" kapsamında CİMER, dezenformasyonla mücadele, kamu iletişimi, Şanlıurfa, TEKNOFEST ve medya okuryazarlığı temalarında hazırlanan sorular ziyaretçilerle buluştu. Oyunlaştırılmış bilgi yarışmasıyla katılımcıların bilgiyi kısa sürede doğru, açık ve öz biçimde aktarma becerilerini deneyimlemeleri sağlandı.

İletişim Başkanlığının yayınları TEKNOFEST'te

İnteraktif uygulamaların yanı sıra Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının Türkiye'nin farklı politika alanlarındaki çalışmalarını, stratejik iletişim yaklaşımını, kamu diplomasisi faaliyetlerini ve Türkiye'nin tarihi ve kültürel birikimini ele alan yayınları da stantta ziyaretçilerin ilgisine sunuldu.

Bu kapsamda Başkanlığın farklı konu alanlarında hazırladığı 30 yayın ile iki süreli yayın, TEKNOFEST 2026 boyunca ziyaretçilerle buluştu.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, TEKNOFEST 2026'daki çalışmalarıyla özellikle gençlerin yeni iletişim teknolojilerini yakından tanımalarına, dijital içerikleri bilinçli ve eleştirel biçimde değerlendirmelerine ve medya okuryazarlığı becerilerini geliştirmelerine katkı sağlamayı hedefledi.