Ilgaz'da 4.2 Büyüklüğünde Deprem
Çankırı'nın Ilgaz ilçesinde 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi; derinlik 12.1 km.
ÇANKIRI'nın Ilgaz ilçesinde Richter ölçeğine göre 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre, saat 05.06'da merkez üssü Çankırı'nın Ilgaz ilçesi olan 4.2 büyüklüğünde deprem oldu. Sarsıntı, yerin 12.1 kilometre derinliğinde meydana geldi.
Kaynak: DHA
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