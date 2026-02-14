Ilgaz Dağı'nda Yoğun Kayak Keyfi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Ilgaz Dağı'nda Yoğun Kayak Keyfi

Ilgaz Dağı\'nda Yoğun Kayak Keyfi
14.02.2026 17:35
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ilgaz Dağı'ndaki Yurduntepe Kayak Merkezi, hafta sonu tatilinde yerli ve yabancı ziyaretçilerle doldu.

Ilgaz Dağı'ndaki Yurduntepe Kayak Merkezi'nde hafta sonu nedeniyle yoğunluk yaşandı.

"Anadolu'nun sen yüce bir dağısın" dizeleriyle şarkılara konu olan, Kastamonu-Çankırı sınırındaki Batı Karadeniz'in 2 bin 587 rakımlı Büyük Hacet Tepesi ile en yüksek dağı Ilgaz, Türkiye'nin önemli kış turizm merkezleri arasında bulunuyor."

Kayak merkezine gelen yerli ve yabancı ziyaretçiler, Ilgaz Dağı'nın doğal güzellikleri arasında kayak ve snowboard yaparak kızakla kayarak keyifli vakit geçirdi.

Hafta sonu tatili için gelen Mehmet Asım Alkan, AA muhabirine, Ankara'dan geldiğini belirterek, "İlk kez geliyorum, çok güzel bir yermiş. Kaymayı yeni öğreniyorum, acemiyim. Yeşili ve karı ile Ilgaz çok güzel bir yer." dedi.

Ercan Ölmez ise Ilgaz'a ikinci kez geldiğini anlatarak, "Geçen yıl geldiğimde bir kez kaydım, ondan sonra çok sevdim. Bu yıl ayağımdaki problem nedeniyle kayamadım ama eşim kayıyor. Burayı çok sevdim." diye konuştu.

Leman Kesim de Kastamonu'dan geldiğini dile getirerek, "Ilgaz çok güzel. Ben rahatsızlığımdan dolayı kayamıyorum ama kızım ve eşim kayıyor. Burası hem doğası hem de havasıyla çok güzel bir yer." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Kayak Merkezi, Ilgaz Dağı, Güncel, Doğa, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ilgaz Dağı'nda Yoğun Kayak Keyfi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bilal Erdoğan’dan ’siyasete girecek’ iddialarına net yanıt Bilal Erdoğan'dan 'siyasete girecek' iddialarına net yanıt
Gökten asfalta balık yağdı, poşetini kapan topladı Gökten asfalta balık yağdı, poşetini kapan topladı
Halil Ergün ve Hülya Koçyiğit arasındaki 9 yıllık küslük sonra erdi Halil Ergün ve Hülya Koçyiğit arasındaki 9 yıllık küslük sonra erdi
Dışişleri Bakanlığı’ndan Avrupa Parlamentosu’na çok sert tepki Dışişleri Bakanlığı'ndan Avrupa Parlamentosu'na çok sert tepki
Almanya Başbakanı Merz, Türkiye dahil 6 ülkenin ismini verip Avrupa liderlerine seslendi Almanya Başbakanı Merz, Türkiye dahil 6 ülkenin ismini verip Avrupa liderlerine seslendi
Boluspor 3 golle kendini play-off potasına soktu Boluspor 3 golle kendini play-off potasına soktu

18:44
Türk donanması, Almanya’da
Türk donanması, Almanya'da
18:12
TFF Başkanı, Trabzonspor-Fenerbahçe maçına 61 plakalı araçla gitti
TFF Başkanı, Trabzonspor-Fenerbahçe maçına 61 plakalı araçla gitti
18:10
Adapazarı Belediye Başkanı Işıksu: Hakkımdaki iddialar planlı bir kumpasın parçası
Adapazarı Belediye Başkanı Işıksu: Hakkımdaki iddialar planlı bir kumpasın parçası
17:30
Madde bağımlısı şahıs “Ne geziyorsunuz burada“ diyerek polislere satırla saldırdı
Madde bağımlısı şahıs "Ne geziyorsunuz burada?" diyerek polislere satırla saldırdı
17:11
Bahçeli’den “Terörsüz Türkiye“ süreciyle ilgili mesaj: İhanetlere karşı dikkatli olalım
Bahçeli'den "Terörsüz Türkiye" süreciyle ilgili mesaj: İhanetlere karşı dikkatli olalım
16:32
Takibe düşme oranı sıfır İşte Türkiye’nin borcuna en sadık ili
Takibe düşme oranı sıfır! İşte Türkiye'nin borcuna en sadık ili
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.02.2026 18:57:26. #7.11#
SON DAKİKA: Ilgaz Dağı'nda Yoğun Kayak Keyfi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.