İlkadım Belediyesi\'nden İşçilere Yeni Zam

İlkadım Belediyesi ile Hizmet-İş Sendikası Samsun Şubesi arasında toplu iş sözleşmesi imzalandı.

İlkadım Belediyesi ile Tüm Belediye ve Genel Hizmet İşçileri Sendikası (Hizmet-İş) Samsun Şubesi arasındaki toplu iş sözleşmesi görüşmeleri anlaşmayla sonuçlandı.

Buna göre belediyede görev yapan işçi personelin maaşı fazla mesai hariç, ikramiye ve ek ödemelerle en düşük 45 bin lira oldu. Sahada çalışan personelin maaşı ise yine fazla mesai hariç, ikramiye ve ek ödemelerle en düşük 49 bin lira olarak belirlendi.

İlkadım Belediye Başkanlığında yapılan imza töreninin ardından açıklamada bulunan Belediye Başkanı İhsan Kurnaz, çalışanların yeni ücretlerinin hayırlı olmasını diledi.

Kurnaz, "İşçi kardeşlerimizin maaşları, mesailer hariç görev tanımına göre 55 bin lirayı bulacak. Yapılan maaş düzenlemesinin belediyemize ve tüm personelimize hayırlı olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

Kurnaz, görüşmelere katılan Hizmet-İş Sendikası Samsun Şube Başkanı Ziya Uzun'a teşekkür etti.