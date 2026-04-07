İlkadım Belediyesi'nden Pazar Denetimleri

07.04.2026 14:20
Zabıta ekipleri, pazar denetimleriyle halk sağlığını korumak için fiyat ve ürün kontrolü yapıyor.

İlkadım Belediyesi zabıta ekipleri, ilçe genelindeki halk pazarlarında fiyat etiketi, tartı ve ürün tazeliğine yönelik denetimlerini sürdürüyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Zabıta Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen denetimlerde fiyat-etiket uygunluğu, tezgahların düzeni, tartılar ve satışa sunulan ürünlerin tazeliği kontrol edildi.

Denetimlerde uygunsuzluk tespit edilen tezgahlar hakkında yasal işlem uygulandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İlkadım Belediye Başkanı İhsan Kurnaz, denetimlerin cezai işlem uygulamaktan çok halk sağlığını korumayı ve düzeni sağlamayı amaçladığını belirtti.

Kurnaz, "Vatandaşlarımızın temiz, güvenilir ve sağlıklı gıdaya ulaşabilmesi için Zabıta Müdürlüğü ekiplerimiz pazar yerlerindeki denetimlerini sıkı bir şekilde sürdürüyor. Denetimlerimiz kapsamında fiyat-etiket uygunluğu, tezgahların düzeni, ürünlerin tazeliği ve tartı aletlerini kontrol ediyoruz. Amacımız, halk sağlığını korumak, halkın memnuniyetini artırmak ve vatandaşların pazarlarımızda güvenle alışveriş yapmalarını sağlamaktır. Halk sağlığı konusunda hep birlikte duyarlı olmalıyız." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

