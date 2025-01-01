İlkadım Borçlarını Ödüyor

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İlkadım Belediye Başkanı İhsan Kurnaz, yaklaşık 850 milyon liralık belediye borçlarının önemli kısmını ödediklerini bildirdi.

Kurnaz, yaptığı yazılı açıklamada, vatandaşlardan gelen taleplerin hızlı şekilde çözülmesinin İlkadım'ın gelişmesine ve İlkadımlıların konforuna büyük katkı sağladığını vurguladı.

Yeni yılda yeni projeler hayata geçireceklerine işaret eden Kurnaz, şunları kaydetti:

"2025 yılının ilçemize, şehrimize, ülkemize ve milletimize hayırlar getirmesini temenni ediyorum. Seçim kampanyamızda vadettiğimiz projeleri göreve geldiğimiz günden itibaren hayata geçirmeye başladık. Yeni yılda da çalışmalarımıza ara vermeden devam edeceğiz. 2025 yılı İlkadım'da yaşayan hemşehrilerimiz için belediyecilik hizmetleri noktasında dolu dolu geçecek. Göreve geldiğimizde yaklaşık 850 milyon liralık borç yükümüz vardı. Bu borçların hatırı sayılır kısmını ödedik. Şimdi en önemli hedefimiz belediyemizin tüm borçlarını kapatıp, borçsuz belediye ünvanıyla İlkadım'a ve hemşehrilerimize en iyi hizmeti sunmaktır."