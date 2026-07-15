Samsun'un İlkadım ilçesinde düzenlenen operasyonda 1 kilo 210 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde satışını engellemeye yönelik çalışma kapsamında İlkadım ilçesinde operasyon düzenledi.
Operasyonda 2 şüphelinin üzerinde ve eşyalarında yapılan aramada 1 kilo 210 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
Yanlarında bulunan 7 aylık bebekle aile görüntüsü vererek dikkat çekmemeye çalıştıkları değerlendirilen 2 şüpheli gözaltına alındı.
Son Dakika › Güncel › İlkadım'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Gözaltı - Son Dakika
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