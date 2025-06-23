İlkadım\'da \'Yaza Merhaba\' Kahvaltısı

Samsun'un İlkadim ilçesinde Türkiye Sakatlar Derneği (TSD) Samsun Şubesi tarafından, dernek binası önünde "Yaza Merhaba" temalı kahvaltı programı düzenlendi.

TSD Samsun Şube Başkanı Halis Candal, etkinliğe katılan üyelere teşekkür etti.

Candal, "Hep birlikte daha kapsayıcı ve engelsiz bir toplum için çalışmaya devam edeceğiz." dedi.

Programa, Samsun Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Eyüp Çakır, Garnizon Komutanı Tümgeneral Davut Ala, Tekkeköy Belediye Başkanı Mustafa Candal ile çeşitli kamu kurumlarının müdürleri katıldı.

Program, toplu hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi.