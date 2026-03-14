İlker–Mürsel Uluç Emekli Lokali Açıldı.

Çankaya Belediyesi tarafından Mürsel Uluç Mahallesi'nde İlker–Mürsel Uluç Emekli Lokali'nin açılışı gerçekleştirildi. Açılış törenine Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş,Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner, CHP Ankara İl Başkanı Ümit Erkol, Çankaya İlçe Başkanı Ali Balta, Ankara Milletvekilleri Aliye Timisi Ersever ve Adnan Beker ile partililer ve vatandaşlar katıldı.

Güner, açılış konuşmasında şunları söyledi:

"Baharın bu ilk günlerinde böylesi güzel bir hafta sonunda sizlerle birlikte emekli lokalimizin açılışını yapıyor olmaktan büyük bir mutluluk duyuyoruz. Göreve geldiğimiz günden bu yana insanların hayatına dokunan, yaşamı kolaylaştıran, dayanışmayı büyüten ve örgütleyen kentte yaşayan herkesin kendini değerli hissettiği bir yaşam modeline ve kültürünü hedefleyen bir belediyecilik anlayışını benimsiyoruz. Gençlik merkezleri, kız öğrenci yurdu, kent lokantaları, Çan kafelerimiz hep birlikte hizmete açtığımız tesislerimiz. Ama bunlarla birlikte en önemli eserlerden de biri olan, bu anlayışın en önemli ürünlerinden biri olan emekli lokallerimizi de şüphesiz ki önemsiyor ve çoğaltıyoruz. Geçtiğimiz yıldan bu yana bugün üçüncüsünü hizmete açtığımız emekli lokallerimizde ücretsiz çay, kahve, çorba, poğaça gibi ikramların yanı sıra ilave olarak dolandırıcılığa karşı, sağlıklı beslenmeyi anlatan, sağlıklı yaşlanmayı ve kişisel temizlik gibi konular başta olmak üzere pek çok konuda yaş almış büyüklerimize eğitim programları ve seminerleri de içerecek şekilde emeklilerimize hizmetlerimizi sunuyoruz."

"Emekliye yapılan bu hizmetler asla lütuf değildir"

Bugün emekliye yapılan bu hizmetler asla lütuf değildir. Yıllardır emeklerini sundukları, hizmetlerini ettikleri, primlerini ödedikleri bu devletin onlara en temel vatandaşlık hizmetini sunması gerektiğine en temel vatandaşlık haklarına kavuşturması gerektiğine yürekten inanıyoruz. Ancak bugün emekliler maalesef içinde bulundukları koşullarda 'Maaş istemiyoruz. Yeter ki ödediğimiz primleri geri verin' der vaziyete gelmiştir. Bazen duyuyoruz, yurt genelinde kent lokantalarını, emekli lokallerini, çay çorba vesaire ikramları bazen küçümseyen, bazen hafife alan çeşitli söylemler oluyor. Buradan onların hepsine seslenmek istiyorum: Biz emeklilerle çayımızı, çorbamızı, sosyal tesislerimizi paylaşmaktan kıvanç duyuyoruz. Mutluluk duyuyoruz. Siz de emekliyi bir bardak çaya, bir tas çorbaya muhtaç ettiğiniz için ne kadar utanç duysanız yeridir. Bizler kim ne derse desin, hangi baskı unsurlarını kullanırsa kullansın, kaynaklarımızı hangi şekilde keserse kessin sizin vergilerinizle oluşan bütçemizi yine sizler için harcamaya, kullanmaya ve eşit, adil, şeffaf dürüst bir yönetim anlayışıyla Çankaya'yı dayanışmanın paylaşmanın, sevginin ve kardeşliğin kalbi yapmaya devam edeceğiz.

"Çankaya'mıza hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum"

Bugün açılışını yaptığımız İlker ve Mürsel Uluç başta olmak üzere çevre bölgemize, mahallelerimize hizmet verecek olan emekli lokalimizde de komşularımız bir araya gelecek, sohbet edecek, birlikte vakit geçirecek, yeni dostluklar kuracak ve biz istiyoruz ki büyüklerimiz burada artık kendilerini yalnız hissetmeyecekler. Kent yaşamının içinde aktif bir şekilde yer alacak ve sağlıklı bir şekilde yaşlanacaklar. Bizim için en büyük mutluluk işte budur. Yine geçtiğimiz aylarda birlikte temelini attığımız Kırkkonaklar'da yaşama geçireceğimiz Alzheimer Demans Gündüz Yaşam Merkezi'mizi de hızlı bir şekilde inşaatı şu anda ilerliyor, inanıyorum ki yıl içerisinde hep birlikte hizmete açacağız. Bir uçtan bir uca Çankaya'nın her köşesine sizlerden aldığımız güçte, bu güzel birlikteliğimizde hizmet etmeye, var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Burada tabii emekli lokalimizin inşaatı sırasına geldiğimizde gerek muhtarımız, gerek mahallelerimiz parkımızın da ihtiyacı olduğunu söylemişti, hep birlikte gezdiğimizde gerçekten artık ömrünü tamamladığını, yenilenmesi gerektiğini görmüştük, çalışma arkadaşlarımız hızlı bir şekilde parkımızı da yenilediler. Ben hem parkımızın hem emekli lokalimizin sizlere, tüm emeklilerimize, Çankaya'mıza hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum."

Ali Balta: "Atatürk'ün Çankaya'sında belediyecilik rant için değil halk için gösteriş için değil dayanışma için yapılır"

Çankaya İlçe Başkanı Ali Balta da konuşmasında, şunları kaydetti:

"Bugün burada çok anlamlı bir açılış için bir aradayız. Ömrünü çalışarak, üreterek bu ülkeye emek vererek geçirmiş büyüklerimiz için Çankaya Belediyemizin kazandırdığı yeni bir emekli lokalinin daha açılışındayız. Burası Atatürk'ün Çankaya'sıdır ve Atatürk'ün Çankaya'sında belediyecilik rant için değil halk için, gösteriş için değil dayanışma için yapılır. Bugün açılışını yaptığımız bu emekli lokali de işte tam olarak bu anlayışın eseridir. Başta Hüseyin Başkanımızın kararlılığı ve çalışma arkadaşlarının azmiyle bugün burada üçüncü emekli lokalimizin açılışını gerçekleştiriyoruz. Emeklilerimizi yalnızlığa terk edenlere, bugün buradan bir kez daha haykırıyoruz: Emeklilerimiz bu ülkenin emeğidir. Bu ülkenin onurudur. Sefalet düzenine terk ettiğiniz emeklilerimiz yalnız değildir. Onların yanında biz varız. Onların yanında halkçı belediyecilik anlayışı var. Onların yanında Hüseyin Can Güner var. Onların yanında Mansur Yavaş var. Onların yanında Genel Başkanımız Özgür Özel var. Bu nedenle bir vazife olarak sizlerin huzurunda emeklerimizin bir araya geleceği, sohbet edeceği, dostluklarını büyüteceği bu güzel mekanın mahallemize hayırlı olmasını diliyorum."

Ümit Erkol: "Çankaya Köşkü'nde CHP'li bir cumhurbaşkanı görevine başlayacak. Herkesin yüzü gülecek"

Ankara İl Başkanı Ümit Erkol da şunları söyledi:

"Türkiye Cumhuriyeti Anayasası Türkiye'yi tanımlarken birçok şeyin altını çiziyor ama laik bir devlet olduğunu, sosyal bir devlet olduğunun özellikle altını çiziyor. Ama gördüğümüz son yıllarda bilinçli bir şekilde hem laiklik hem sosyal devlete ciddi bir saldırı var. Tam da bu saldırı ortamında, belediyelerimiz toplumcu, sosyal belediyeciliğin yine Atatürk ilkeleri doğrultusunda halkçı belediyeciliğin en iyi örneklerini veriyorlar. Devletin boş bıraktığı sosyal alanı dolduruyorlar. Devletin boş bıraktığı hatta unutturmaya çalıştığı değerleri yaşatacak kültürel eserler ortaya koyuyorlar. Kültürel gelişimimize katkıda bulunuyorlar. Laiklik ilkesinin unutulmaması için ellerinden geleni yapıyorlar. Aday olduklarında hem Mansur Başkanıma hem Hüseyin Başkanıma çeşitli açılışlarda konuşurken ya da tanıtım toplantılarında demiştim ki 'Bizim işimiz çok kolay. Biz CV'siyle yaptıklarıyla neler yapacağını ortaya koymuş insanları savunuyoruz.' İki başkanıma da çok teşekkür ediyorum. Bugüne kadar bizi hiç mahcup etmediler. Oy veren sizleri hiç mahcup etmediler. Yarın da mahcup etmeyecekler. Buna da yürekten inanıyorum. Bu hikayenin eksik bir parçası var. Eksik parçası da yine Çankaya'da. Eksik parçası Çankaya Köşkü. İnşallah yapılacak ilk seçimde o eksik parçayı da hep birlikte tamamlayacağız. Mustafa Kemal Atatürk'e layık olduğumuzu ispatlayacağız. Çankaya Köşkü'nde CHP'li bir cumhurbaşkanı görevine başlayacak. Herkesin yüzü gülecek."