İmamoğlu davasında 436 sanığın yargılandığı 106. duruşmada tahliye talepleri alındı

"İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü"ne ilişkin 46'sı tutuklu 436 sanığın yargılandığı davanın 106. duruşmasında bazı tanıklar ile tutuklu sanıkların beyanları alındı.

İstanbul 33. Ağır Ceza Mahkemesince Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu karşısındaki salonda yapılan duruşmada, bazı tanıklar dinlendi.

Ardından tutuklu sanıkların tahliyeye ilişkin beyanlarının alınmasına geçildi.

Beylikdüzü Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan tutuklu sanık Mehmet Murat Çalık, belirtilen dönemde iddia edildiği gibi imardan sorumlu belediye başkan yardımcılığı yapmadığını savundu.

Çalık, "şehir plancısı belediye başkan danışmanı" olarak görev yaptığını ve sahip olmadığı yetkiler üzerinden şahsına suç isnadında bulunulduğunu öne sürdü.

Hayatının hiçbir döneminde suç teşkil edecek bir yapılanmanın parçası olmadığını savunan Çalık, "Kamu görevimde hiçbir kişinin tercihlerini hukukun ve mesleki ilkelerimin önünde tutmadım. Doğru bulmadığım hususlara hep itiraz ettim. Hiçbir zaman kendi doğrularımdan vazgeçmedim. Çünkü önemli olan hangi masada oturduğunuz değil, o masada hangi iradeyle bulunduğunuzdur. Ben irademe hiçbir zaman zincir vurulmasına müsaade etmedim." ifadelerini kullandı.

İddianamedeki eylemleri reddeden Çalık, verilecek kararın yalnızca tutukluluğuna ilişkin hukuki bir karar olmadığını ifade etti.

Çalık, "Aynı zamanda bir insanın yaşam hakkına ilişkin ağır bir vicdani sorumluluktur. Tabii ki takdir yüce Türk milleti adına karar verecek olan sayın mahkemenizdedir. Bu aşamada tahliyemi talep ediyorum." diye konuştu.

İBB Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş'in ağabeyi tutuklu sanık Zafer Keleş, herhangi bir para alışverişinde bulunmadığını öne sürdü.

Hakkında beyan veren kişinin dolandırıcı olduğunu, baz kayıtlarıyla verilen ifadelerin örtüşmediğini savunan Keleş, kendisine iftira atıldığı için 18 aydır tutuklu olduğunu anlattı.

"İlk savcılık ifademde ne söylediysem, hiçbirinden bir adım geri atmadım"

Tutuklanmasının ardından Şişli Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Resul Emrah Şahan, 20 aydır hapishanede olduğunu söyledi.

Şahan, "Burada benimle ilgili konuşan kimse bir menfaatten bahsetmedi. İlk savcılık ifademde ne söylediysem, hiçbirinden bir adım geri atmadım." dedi.

İddianamede kendisiyle ilgili konuşan herkesin yargılamaya geldiğini kaydeden Şahan, "Gelen herkese 'Sizi birine yönlendirdim mi?', 'Kişisel menfaat elde ettim mi?' diye sordum. Tanımayanlar beni hiç görmediklerini söyledi. Görenler de kendilerinden bir talepte bulunulmadığını ???????söyledi." ifadelerini kullandı.

Şahan, üzerine atılı suçlamaları reddederek, tahliyesini istedi.

Söz verilen bazı tutuklu sanıklar da tahliyelerini talep etti.

Mahkeme başkanı, duruşmayı yarına erteledi.