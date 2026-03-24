İmamoğlu Davasında Yeni Gelişmeler - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İmamoğlu Davasında Yeni Gelişmeler

24.03.2026 15:08
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İmamoğlu'nun da sanık olduğu davada 407 sanığın yargılandığı duruşma sürüyor.

"İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü"ne ilişkin 107'si tutuklu, 5'i "müşteki sanık" olmak üzere 407 sanığın yargılandığı davanın dokuzuncu duruşması, sanık savunmalarıyla sürüyor."

İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesince, Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nun karşısındaki salonda yapılan duruşmada söz alan Ağaç AŞ Genel Müdürü tutuklu sanık Ali Sukas'ın avukatı Kaptan Yılmaz, CHP İstanbul Milletvekili Turan Taşkın Özer'in, talimat doğrultusunda jandarma tarafından duruşma salonuna alınmadığını söyleyerek, CHP'li 5 vekil için böyle bir tedbir uygulama olup olmadığını sordu.

Bunun üzerine Mahkeme Başkanı Selçuk Aylan, tedbir kapsamında daha önce Bakırköy Cumhuriyet savcılığına müzekkere yazdıklarını belirterek, "Tedbirin şartlarını ayarlıyorlar. Biz, aleniyeti ihlal eden herhangi bir karar vermedik. Başsavcılığın takdirinde uygulama, onlara bıraktık biz." dedi.

Duruşmada daha sonra Sukas'ın başka bir avukatının beyanı alındı.

Beyanın tamamlanmasının ardından Mahkeme Başkanı Aylan, duruşma savcısı değişikliğinin önceki savcının rahatsızlanması nedeniyle olduğunu belirtti.

Ardından savunması alınan eski Şişli Belediye Başkanı sanık Muammer Keskin'e danışmanlık yaptığı iddia edilen iş insanı tutuklu sanık Altan Ertürk, elektrik mühendisi olduğunu söyledi.

Ertürk, "Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin'in danışmanlığını yaptığı dönemde, Şişli'de 3 bloktan oluşan rezidans projesi bulunan kişilerin, B ve C blokların iskan izni alma karşılığında kendisine ulaştırılmak üzere sanıklardan Cem Erdinç'e 3 milyon 500 bin dolar verip, iskan izninin çıkarıldığı" iddiasına ilişkin, şunları kaydetti:

"Gerçekte ne oldu? Cem Erdinç'in ailesi, eski ortaklarımın yakından tanıdığı bir aileydi. Cem beni bilir, siyasi kimliğimi ve çevremi tanır. 2023 yılının yaz aylarında beni aradı. Göktürk'te buluştuk. Şişli Belediyesinden üst düzey bir randevu ayarlayıp ayarlayamayacağımı sordu. Çalıştığı ilaç firmasının patronunun bir inşaat projesi olduğunu, iskan aşamasına gelindiğini ancak işlerin tıkandığını söyledi. Eğer bir randevu ayarlayıp bu sürece dahil olabilirse, patronu Nezih Barut (dosyada mağdur) ile aralarındaki soğukluğun düzeleceğini ve şirketteki pozisyonunun güçleneceğini anlattı. Ne projeden haberim vardı ne de o ortaklıktan. Başta ilgilenmedim ama Cem çok ısrar etti. Onun ısrarı üzerine bu konuyla kimin ilgilendiğini soruşturdum. Engin Polat'ın (Şişli Belediye Başkan Yardımcısı müteveffa) yetkili olduğunu öğrenince bir randevu ayarladım."

Cem Erdinç'in, kendisinin konuya pek hakim olmadığı için randevuya inşaat şirketinin genel müdürü sanıklardan İlker Aydın'la geleceğini söylediğini anlatan Ertürk, "Randevu günü üçümüz Şişli Belediyesi'nde buluştuk. İlker'i ilk orada gördüm. Onlar Engin Polat'la randevuya, toplantılarına girdiler, ben girmedim. Bu kişilerin belediyedeki görüşmeleri sonrası bana 3 milyon 500 bin dolar verilmesi gibi bir talebim olmamıştır. Adeta bir senaryo yazılmış, yan karakter olarak bize de rol vermişler. 'Bu rakam verilirse iskan verilecek.' demişim. Neden böyle bir şey söyleyeyim? Hakkımdaki aleyhe ifadelerin hepsi birbirinden çelişkili." beyanında bulundu.

Cem Erdinç'in kendisinden randevu istemesi üzerine bu eyleme dahil olduğunu dile getiren Ertürk, "Nasıl oluyor da belediyenin yönlendirdiği adam oluyorum. Olay örgüsünde benden randevu almamı isteyen kişinin Cem olduğu saklanmış. İlker Aydın ile ilk tanışmamızın o gün belediyedeki randevuda olduğu saklandı." diye konuştu.

Duruşmaya öğle arasının ardından Ertürk'ün çapraz sorgusuyla devam ediliyor.

Kaynak: AA

Yerel Yönetim, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İmamoğlu Davasında Yeni Gelişmeler - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.03.2026 15:46:33. #7.12#
SON DAKİKA: İmamoğlu Davasında Yeni Gelişmeler - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.