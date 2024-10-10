İmamoğlu : "İlkokullarda, İstanbul'da Neredeyse 3 Milyona Yakın Çocuk Var. Onların Sporla İlişkilerini Büyütmek Zorundayız"

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Haber: Oktay YILDIRIM - Kamera : Onur DURSUN

(İSTANBUL) - Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, 3 Kasım Pazar günü düzenlenecek İş Bankası 46. İstanbul Maratonu ile ilgili "İstanbul'un spor kenti olmasını arzuluyoruz. Biliyoruz ki böylesi iyi çalışmalar, ferahlatan, insanları mutlu kılan çalışmalar; dostluğun, barışın ve kardeşliğin de teminatı olacaktır" dedi. İstanbul'da, 135 bin çocuğa 21 farklı branşta spor eğitimi verdiklerini anlatan İmamoğlu, "İlkokullarda, İstanbul'da neredeyse 3 milyona yakın çocuk var. Yani böylesi bir kentteyiz. Dolayısıyla sorumluluğumuz çok büyük. Onların sporla ilişkilerini büyütmek zorundayız" ifadelerini kullandı.

İBB iştiraki Spor İstanbul ve Türkiye Atletizm Federasyonu (TAF) tarafından düzenlenen ve "Gold Label" kategorisinde yer alan İş Bankası 46. İstanbul Maratonu, 3 Kasım Pazar günü koşulacak.

İş Bankası 46. İstanbul Maratonu ile ilgili bilgi vermek amacıyla düzenlenen basın toplantısı TBB ve İstanbul Büyükşehir Belediye İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP Parti Meclisi üyesi Turgay Özcan, CHP İstanbul Milletvekili Engin Altay ve Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay'ın katılımlarıyla gerçekleştirildi.

Kanserle mücadele ederken aynı zamanda koşmaya devam eden, bu mücadele esnasında önce 10K kategorisinde genel klasmanda 3. olan, ardından da maraton koşma motivasyonu ile 10 yıldan fazladır koşmaya devam eden Müge Daştan; 38 yıldır uzun mesafe koşularını koşan, İstanbul Maratonu'nu 14 defa koşmuş ve genel klasman 2'nciliği de bulunan olimpik sporcu Svetlana Kaya ve İstanbul Maratonu'nu 13 kez koşmuş Emine Semra Hergülman da söz alarak, spor ve yaşam mücadelelerini katılımcılarla paylaştı.

Geçen hafta kolon kanseri olduğunu açıklayan Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay da tedavisi için İstanbul'a geldiğini belirterek "Tedavi amaçlı gelmiştim. Gelmişken de programa katıldım" dedi.

İmamoğlu'ndan Çintımar'a teşekkür

İmamoğlu, toplantıda yaptığı konuşmada, 11 yıldır sürdürdüğü TAF Başkanlığı'nı kendi isteğiyle bırakacak olan Çintımar'a teşekkür ederek, "Bir yanıyla sporun içinde olup, bu maratonu koşup birinci bitirip, ama aynı zamanda atletizme, İstanbul'a, İBB'ye hizmet etmiş bir spor insanı olarak Fatih Bey'in kronolojik hayat hikayesinde, böylesi değerli bir izdüşüm olarak içinde bulunduğu bir yapıya yönetici olarak da hizmet ederken, bir yanıyla da günü geldiğinde kendi inisiyatifiyle, bir zorlama olmadan bırakma kararını da verebilme kabiliyetini gösterdiği için ben teşekkür ediyorum. Mutlaktır ki başka alanlarda daha iyi hizmetleri olacaktır" dedi.

İstanbul Maratonu'nun bu yıl 100. kuruluş yılını kutlayan isim sponsoru Türkiye İş Bankası'na ve organizasyonu yapan Spor İstanbul'a da katkı ve emeklerinden dolayı teşekkür eden İmamoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İstanbul, binlerce yıllık bir medeniyete sahip bir şehir. Şehir ötesi aslında ve böylesi birikim, çok az şehirde var. Bu muhteşem şehir, geçmişten bugüne birçok konuda ev sahipliği yapmış, merkez duygusunu yaşatmış, şimdi de sporun dünyadaki önemli merkezlerinden bir tanesi. 'Dünyada hiçbir benzeri yok' tarifi doğru. Kaldı ki işte en önemli özelliği de bir kıtadan öbür kıtaya geçen bir maratona sahip olması. Dünyada, belki bizde çok olağan bir akış gibi gözükse de bir kıtadan öbür kıtayı her gün geçmek, gitmek, gelmek; açıkçası böylesi bir sporla eklentili hali, çok keyifli oluyor.

"Ortaklaşa emek, yaptığınız işi kutsallaştırır"

Bu yıl ikincisini yaptık. Bu, inşallah daha nice yaş alır ve İstanbul'un keyifli görselini yansıtan, muhteşem bir yarışa dönüşür ve İstanbul'un spor temaşalarından birisi olur. Boğaz, karşıdan karşıya yüzülüyor, koşuluyor, bisikletle geçiliyor. Bu çok değerli. Bir de Haliç'teki küreği, ben, İstanbul'un simgeleşmesi gereken yarışları olarak da böyle arzuluyorum ve hayal ediyorum. İnşallah bunu hep beraber başarırız ve bu duyguyla 3 Kasım 2014'te, birlikte çok özel bir koşuyu, iki kıtayı birleştiren bu koşuyu birlikte yaparız. ve inşallah, İstanbul'umuzun ve Boğaz'ın muhteşem manzarasını hep birlikte tatmış oluruz."

İş Bankası 46. İstanbul Maratonu'nun çok büyük bir organizasyon olduğunu belirten İmamoğlu, şunları söyledi:

"Böylesi büyük bir organizasyon, herkesin emeğiyle mümkün. Ben hep söylüyorum; ortak akıl, doğru karar verdirir. Ortaklaşa emek kutsallaştırır, yaptığınız işleri ve kalıcılaştırır. Ortak emeği daha da ileriye taşıdığınızda, dünyanın en güzel işlerini başarma kabiliyetine sahip olursunuz. Bu kapsamda, umarım her işimizi ortak akılla, her işimizi ortak katılımla, aynı anda, aynı süreci, aynı doğrultuya hizmet eder, memleketimizin, milletimizin, hatta dünyanın faydasına işler üretiriz.

"İstanbul'un sporun hayatın içinde olduğu bir şehir olmasını arzuluyoruz"

Bu büyük kitlesel etkinliğe, İBB olarak ev sahipliği yapmak, bizim için büyük bir gurur vesilesi. Daha sağlıklı ve mutlu bir kent var etme konusunda sporun önemini de biliyoruz. İstanbul'un, sporun hayatın içinde olduğu bir şehir olmasını arzuluyoruz. Bu yönüyle yeşil alanları genişleten, büyüten ve burada büyük atılımlar yapan, kentin her ortamında farklı deneyimleri sporla geçirebileceğiniz, yaşayabileceğiniz alanları özellikle çaba gösterip insanlarımıza kazandırıyoruz. Böylesi bir çalışmayla, İstanbul'un spor kenti olmasını da arzuluyoruz. Biliyoruz ki böylesi iyi çalışmalar, ferahlatan, insanları mutlu kılan çalışmalar dostluğun, barışın ve kardeşliğin de teminatı olacaktır. Son günlerde canımızı sıkan, moralimizi bozan birtakım gelişmelerde, biliyoruz ki, doğan her bebeğimizin yaşamının içerisinde, özellikle spora, sanata, bilime yönlendirilmesi, gerçekten dünya için büyük bir kazanç; ülkemiz için, şehrimiz için elbette çok büyük bir kazanç. Sporun, sadece fiziksel değil, mental gelişimlerine de büyük katkı sunduğunu biliyoruz. Zararlı alışkanlıklardan, davranışlarından insanları uzak tutuyor. Bu, aynı zamanda toplumun iyileşmesi anlamına geliyor. Faydalı uğraşlar, iyi vakit geçirebilecekleri ve kendilerini ifade edecekleri alanların gençlerimize daha umutlu bir geleceğe bakış imkanı sunduğunun farkında olan bir yönetimiz. Tam da burada, sporu böyle merkezine koyduğumuz bir noktada hizmetlerimizin birçoğu."

"135 bin çocuğa, 21 farklı branşta spor etiğimi veren bir kurumuz"

Çocukluğundan itibaren, öğretmenlerinin sayesinde sporun içinde olduğunu ifade eden İmamoğlu, "Bazı kırsal bölgelerde beden eğitimi öğretmeni görevlendirilmemesi büyük bir sorun. İBB olarak, Spor İstanbul aracılığıyla, açtığımız kreşlerde spor eğitimi de veriyoruz. İstanbul'da 104 kreşimiz oldu. İnşallah, yaklaşık olarak 160 sayısına ulaşacağız önümüzdeki sene. Yani o yaştan itibaren sporu tanımasını, sporla ilgilenmesini ve ondan sonra elbette yeteneğine göre şekillendirebileceği yaşamın, onunla beraber yürümesini önemsiyorum. Bu konuda, özellikle bu eksikliğin giderilmesi çağrımı da buradan yapmak isterim" şeklinde konuştu.

İstanbul'da, 135 bin çocuğa 21 farklı branşta spor eğitimi verdiklerini anlatan İmamoğlu, şunları kaydetti:

"Bu çabamızın verildiği noktalarda, çocukların yüzündeki neşeyi, onların hayata olan tutkularını, katılımlarını gördüğüm zaman, aslında ne kadar büyük bir iş yaptığımızın farkındayız ve bunu inşallah daha da arttırmalıyız çünkü, özellikle 'çocuk yaş grubu' dediğimiz safhada, ilkokullarda, İstanbul'da neredeyse 3 milyona yakın çocuk var. Yani böylesi bir kentteyiz. Dolayısıyla sorumluluğumuz çok büyük. Onların sporla ilişkilerini büyütmek zorundayız.

"Olimpiyat meşalesini ve paralimpik oyunları 2036'da İstanbul'a taşımak en büyük hedefimiz olacak"

İBB Spor Kulübü, olimpik ve paralimpik branşlarda olimpiyatlara en fazla sporcu gönderen kulüp. Elimizden ne gelirse, sporun kitlesel olarak yaygınlaşmasını, anlaşılmasını, sporla barışık bir toplum olmamızı sağlamak adına elimizden geleni yapacağımızı da ifade edeyim. İnşallah çoklu spor deneyimini, 2027 Avrupa Oyunları'nda İstanbul'da ilk kez, bir turnuva olarak gerçekleştirip, daha sonra da güçlü bir şekilde, 2036'da olimpiyatlara ev sahipliği yapmak istiyoruz. Bunun İstanbul'a, yeni düzeni ve misyonuyla çok yakışacağına inanıyorum. Özellikle Paris'te yapılan son oyunlarda, kentle bütünleşen yarışma ve organizasyon çalışmalarının, İstanbul'da, hiçbir kentte olmayacak kadar güçlü manzaraları hem insan hem şehir manzaralarını dünyaya servis edeceğini de şimdiden görebiliyorum. İnşallah, bu 2027 Avrupa Oyunları, bu açıdan bizim için çok değerli bir sınav ve uygulama olacak. İnşallah 2036'da ev sahipliğinde, olimpiyat meşalesini ve paralimpik oyunları İstanbul'a taşımak da en büyük hedefimiz olacak. İnşallah hep birlikte hedefimize ulaşırız."

"Ortak akıl ve ortaklaşa çalışma kültürüyle yapamayacağımız hiçbir şey yok"

"Ortak akıl ve ortaklaşa çalışma kültürüyle, yapamayacağımız hiçbir şey yok" diyen İmamoğlu, sözlerini şöyle tamamladı:

"Ortak akıl ve ortaklaşa çalışma dediğimiz meselenin, her alanda bize büyük bir fırsat yaratacağını görüyorum. Ayrışmanın, kutuplaşmanın, belki de en sıkıntılı anlarını milletçe çok yaşadık. Bir daha yaşamak da istemiyoruz. İşte ortaklaşa hareketin, ortaklaşa çıkış anının belki en güzel görüntülerinden birini de maraton yarışları verir. Onun gücünü hissedersiniz. O çıkışı gördükten sonra kimin birinci olduğunun önemi yoktur. Önemli olan, o koşuya katılmaktır. Hatta biraz da bitirebilmektir. Bütün bu duygularla, emeği geçen bütün arkadaşlarımıza, bütün paydaşlarımıza, bütün kurum kuruluşlara tekrar yürekten teşekkür ediyorum. Türkiye İş Bankası 46. İstanbul Maratonu'na katılacak tüm sporculara ve halk koşucularına başarılar diliyorum. 3 Kasım'da köprüde buluşmak dileğiyle."

Toplantıda, Spor İstanbul A.Ş. Genel Müdürü Renay Onur, Türkiye İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı Sezgin Lüle ve Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar da birer konuşma yaptı.

İstanbul Maratonu 3 Kasım'da koşulacak

"Gold Label" kategorisinde yer alan İş Bankası 46. İstanbul Maratonu, bu yıl 3 Kasım Pazar günü koşulacak. Kıtalar arası tek maraton özelliğine sahip olan İstanbul Maratonu'nun startı, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün Anadolu girişinde, saat 09.00'da verilecek ve Sultanahmet Meydanı'nda son bulacak. Erkek şampiyon atletin parkuru 2 saat 10, kadın şampiyon atletin ise 2 saat 20 dakika civarında bitireceği tahmin ediliyor. Maratonun 15.20'de tamamlanması planlanıyor.

Türkiye İş Bankası 46. İstanbul Maratonu'na bu yıl 31'i erkek, 16'sı de kadın olmak üzere, 4 farklı kıtadan, toplam 47 elit atlet katılacak. Bu atletler arasında 4 elit Türk atlet de bulunuyor. Maratona, toplamda 40 bini aşkın kişinin katılması hedefleniyor.