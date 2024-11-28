İmamoğlu: İstanbul'da Kreş Açmaya Devam Edeceğiz - Son Dakika
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İmamoğlu: İstanbul'da Kreş Açmaya Devam Edeceğiz

İmamoğlu: İstanbul\'da Kreş Açmaya Devam Edeceğiz

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Eyüpsultan'daki Yuvamız İstanbul Çocuk Eğitim Merkezi'ni ziyaret ederek, İstanbul'un 34 ilçesinde kreş açtıklarını ve Türkiye'nin her yerinde de kreş açacaklarını açıkladı.

28.11.2024 13:59  Güncelleme: 14:04
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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu Eyüpsultan'daki Yuvamız İstanbul Çocuk Eğitim Merkezi'ni ziyaret etti. İmamoğlu ziyaretin ardından gazetecilerin gündeme ilişkin sorularına yanıt verdi. İmamoğlu, "Şükürler olsun, İstanbul'un 34 ilçesinde kreş açtık. Daha da açacağız. İnşallah Türkiye'nin her yerinde açacağız. Zamanı geldiğinde Türkiye'nin her yerinde biz açacağız bu kreşleri." dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Eyüpsultan'daki Yuvamız İstanbul Çocuk Eğitim Merkezi'ne ziyarette bulundu. Ziyaret sonrası gazetecilerin sorularını yanıtlayan İmamoğlu kreş tartışmalarına değindi.

'DAHA DA AÇACAĞIZ'

İmamoğlu, "Bir belediye kreş yapıyor diye, öbür belediye kıskanır mı? Hepsi devletin kurumu. Bir belediye yapıyorsa, öbür belediye de gider der ki, 'Nasıl yaptın kardeşim, ben de aynısından yapmak istiyorum'. Ben öyleyim. Yani bu ülkenin en küçük ilçesinde birşey yapılıyorsa, iyiyse, ben bunu alırım İstanbul'da uygularım. Eyüpsultan'da 5 tane kreş açtık büyükşehir olarak. Niye ' Eyüpsultan'da 1 tane varmış başkanımız söylüyor. Şükürler olsun, İstanbul'un 34 ilçesinde kreş açtık. Daha da açacağız. İnşallah Türkiye'nin her yerinde açacağız. Onu da söyleyeyim. Zamanı geldiğinde Türkiye'nin her yerinde biz açacağız bu kreşleri. Belediye başkanımız göreve geldi; o da hızlıca 4 tane kreşin şu anda hazırlığını yapıyor; 4 tane de o açacak. Yani kıskanılır mı' İyi olan birşeyi, o da yapıyor; başkası da yapsın, hoşumuza gider. Mesele bundan ibarettir. Kamu kurumları iyilikte yarışır; birbirini kıskanmaz. Kamu kurumları birbirinin ayağına basmaz, birbirinin önünü açar. İnsanına daha çok hizmet gitsin diye, birbirine yardımcı olur" dedi.

'ÇOCUK ETKİNLİK MERKEZİ YA DA KREŞ'

İmamoğlu açıklamasında, "Ben gördüm, vallahi gördüm. Cami yaptım, imam vermediler. Okul yaptım, 'Açılışını yapamazsın' dediler. Ben bunları gördüm. Karakol yaptım, karakolun açılışını yapmaya gittik, polis yok ortada. Polis yok karakolda. Boş karakolu açtık ve bunları gördüm.'Her insanı severim yaradandan ötürü' demiyor muyuz biz Allahaşkına. Milletin başında kara bulutlar. Nedir bu? Her gün bir parmak sallayan bir akıl. Halbuki eğitim, bizim geleceğimiz. Eğitim varsa, geleceğimiz var sevgili dostlar. Eğitim varsa, gelecek var. Adalet varsa, memleketin bugünü de yarını da güvence altındadır. Eğitim ve adalet yoksa, Allah korusun bu memleketi. Bu kadar net onun için biz elimizden ne geliyorsa eğitime destek oluyoruz ve zor koşullarda oluyoruz.Adına kreş demeyin de öyle deyin de böyle deyin de falan da filan da.Ne diyoruz? Çocuk Etkinlik Merkezi ya da milletimizin anlayacağı dille kreş, ya da Yuvamız İstanbul. Adına ne dersen de çocuklarımız burayı seviyor" diye konuştu.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel İmamoğlu: İstanbul'da Kreş Açmaya Devam Edeceğiz - Son Dakika

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