İmamoğlu'na Yeni Operasyon: 27 Gözaltı

(İSTANBUL) 18 Mart 2025'te üniversite diploması iptal edilen ertesi günü de gözaltına alınarak tutuklanan CHP'nin cumhurbaşkanı adayı, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında devam eden soruşturma kapsamında bu sabah yeni bir operasyon yapıldı. Bazı yapıların iskan işlemleriyle ilgili bir dizi suçlamayla yapılan operasyonda 27 kişi gözaltına alınırken, yurt dışında olan bir isimle ilgili işlemlerin devam ettiği bildirildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın konuya ilişkin açıklaması şöyle:

"Cumhuriyet Başsavcılığımızca Ekrem İmamoğlu liderliğinde kurulan suç örgütüne yönelik yapılan soruşturmalar kapsamında, Beylikdüzü ilçesinde bulunan bir kısım parsellerde 2015 yılında 1 m2'lik alanlara Yapı Denetim Bilgi Formu düzenlendiği ve bu alanlarda yapılacak yapılar için Yapı Denetim firmalarının bu bilgi formlarına istinaden önceden belirlenerek akabinde 2022 - 2023 yıllarında yapılacak yapılara aktarıldığı ve İmamoğlu İnşaat isimli firma tarafından bir kısım projelerde faaliyet gösterecek Yapı Denetim firmalarının önceden belirlenerek ruhsata aykırı yapılar yapıldığı ve yapıların ruhsata aykırı olmasına rağmen bu Yapı Denetim firmaları tarafından muvazaalı bir şekilde ruhsata aykırılığın görmezden gelindiği iddialarına ilişkin olarak alınan bilirkişi raporları doğrultusunda, Resmi Belgede Sahtecilik, İmar Kirliliğine Neden Olma ve Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Zararına Dolandırıcılık suçları açısından 28 kişi hakkında göz altı kararı verilmiş olup, şüphelilerden 27'si İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince yakalanarak gözaltına alınmış, 1 şüpheli hakkında ise yurt dışında olması nedeniyle yakalama çalışmaları devam etmektedir."