İmamoğlu'ndan Alaattin Köseler'in Gözaltına Alınmasına Tepki

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(İSTANBUL) Beykoz Belediye Başkanı Alaattin köseler'in gözaltına alınmasına İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu tepki gösterdi, "04: 00'de ev baskını yapmak, kişisel bir hırs ve öfkenin yansımasından başka bir şey değildir" dedi.

İstanbul'da CHP'li belediyelere yönelik şafak operasyonlarına bir yenisi eklendi. 31 Mart 2024'te seçilen Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler 5 belediye görevlisiyle birlikte gözaltına alındı. Operasyona İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, sosyal medyada şu ifadelerle tepki gösterdi:

"Beykoz Belediye Başkanımız Alaattin Köseler, sabah 04: 00 sularında evine yapılan polis baskınıyla gözaltına alınmıştır. Eşiyle uyurken evi basılan belediye başkanımız gözaltında. Hakkındaki itham her neyse ifadeye çağrılsa koşa koşa gelecek bir belediye başkanına sabah 04: 00'de ev baskını yapmak, kişisel bir hırs ve öfkenin yansımasından başka bir şey değildir. Bu uygulamaların ülkemize ve milletimize kazandırdığı hiçbir şey yok."