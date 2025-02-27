İmamoğlu'ndan Alaattin Köseler'in Gözaltına Alınmasına Tepki - Son Dakika
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İmamoğlu'ndan Alaattin Köseler'in Gözaltına Alınmasına Tepki

Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler'in sabah erken saatlerde gözaltına alınmasının ardından İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, bu durumu kişisel bir hırs ve öfke olarak değerlendirdi.

27.02.2025 07:53  Güncelleme: 08:25
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(İSTANBUL) Beykoz Belediye Başkanı Alaattin köseler'in gözaltına alınmasına İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu tepki gösterdi, "04: 00'de ev baskını yapmak, kişisel bir hırs ve öfkenin yansımasından başka bir şey değildir" dedi.

İstanbul'da CHP'li belediyelere yönelik şafak operasyonlarına bir yenisi eklendi. 31 Mart 2024'te seçilen Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler 5 belediye görevlisiyle birlikte gözaltına alındı. Operasyona İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, sosyal medyada şu ifadelerle tepki gösterdi:

"Beykoz Belediye Başkanımız Alaattin Köseler, sabah 04: 00 sularında evine yapılan polis baskınıyla gözaltına alınmıştır. Eşiyle uyurken evi basılan belediye başkanımız gözaltında. Hakkındaki itham her neyse ifadeye çağrılsa koşa koşa gelecek bir belediye başkanına sabah 04: 00'de ev baskını yapmak, kişisel bir hırs ve öfkenin yansımasından başka bir şey değildir. Bu uygulamaların ülkemize ve milletimize kazandırdığı hiçbir şey yok."

Kaynak: ANKA

Alaattin Köseler, Ekrem İmamoğlu, Politika, Güncel, Hukuk, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel İmamoğlu'ndan Alaattin Köseler'in Gözaltına Alınmasına Tepki - Son Dakika

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