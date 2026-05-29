İmamoğlu'ndan Bayram Mesajı

(ANKARA) - CHP'nin tutuklu Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, Özgür Özel'in yarın CHP Ankara İl Başkanlığı önünde yapılacak bayramlaşma programına çağrıda bulundu.

CHP Grup Başkanı Özgür Özel, yarın saat 14.00'te Ankara'da, partisinin il başkanlığı önünde vatandaşlarla bayramlaşacak.

Ekrem İmamoğlu, "Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi" isimli sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

"Bayramlaşıyoruz… Yanınızdayım… Bedenen olmasam da, bütün ruhumla, inancımla ve kararlılığımla yanınızdayım. 'Kirli koltuk kapma - paylaşma' ittifakına karşı yanınızdayım. Orada olmak, milletimizin yanında olmaktır. Cumhuriyet, demokrasi ve adalet için yüksek enerjiyle, azimle mücadeleye devam edelim. Bu mücadele partiler üstüdür. Milletçe geleceğimiz içindir."