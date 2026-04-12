İmamoğlu'ndan Netanyahu'ya Sert Yanıt

(İSTANBUL) - Tutuklu İBB Başkanı ve CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'nun sözlerine tepki gösterdi.

İmamoğlu, Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi'nin sosyal medya hesabından paylaşılan açıklamasında, "Bütün Ortadoğu'da katliam, soykırım ve hukuk dışı saldırılarla masumların kanına girenler! Türkiye Cumhuriyeti, katliamcıların ithamlarını dikkate almaz. Kürtler ise soykırımcılarla yan yana gelmeyecek bir onura sahiptir. Türkiye Cumhuriyeti'ne parmak sallayarak, başlattığınız bu hukuk dışı savaşı meşrulaştıramazsınız!" ifadesini kullandı.