İmamoğlu'nun Avukatı: Soruşturma Adaletin Haysiyetini Yargılar

(ANKARA) - İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun avukatı Mehmet Pehlivan, İmamoğlu'nun savcılık ifadelerinin tamamlandığını belirterek, "Bilinmeli ki fısıltılardan, ezber sözlerden, senaryo tanıklardan ve yalan dolu MASAK raporlarından ibaret bir soruşturma sadece adaletin haysiyetini yargılar" dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun avukatı Mehmet Pehlivan, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, İmamoğlu'nun savcılık ifadelerinin tamamlandığını ifade etti. Pehlivan, "Bilinmeli ki fısıltılardan, ezber sözlerden, senaryo tanıklardan ve yalan dolu MASAK raporlarından ibaret bir soruşturma sadece adaletin haysiyetini yargılar" ifadesini kullandı.