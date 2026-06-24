İmamoğlu'nun davasında savunmalar devam ediyor

"İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü"ne ilişkin 59'u tutuklu 414 sanığın yargılandığı davanın 56. duruşmasında, tutuklu sanıkların savunmalarının alınmasına devam edildi.

İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesince, Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu karşısındaki salonda görülen duruşmada, tutuklu sanık İBB Emlak Yönetimi Daire Başkanı Kaan Sürmegöz savunma yaptı.

Sanık Sürmegöz, mesleki birikimi ve kurumsal tecrübesiyle yıllar içinde mesleğinde yükseldiğini belirterek, reklam gelirlerini kurumsal bir yapıya taşıyarak artırdıklarını, Ekrem İmamoğlu ile de seçimleri kazandıktan sonra ilk kez tanıştığını anlattı.

Emlak Daire Başkanlığı makamı boşaldığında, 2022 yılının Nisan ayında 16 yıllık tecrübesi dikkate alınarak vekaleten atamasının gerçekleştiğini aktaran Sürmegöz, yaklaşık 6 ay sonra da asaleten atandığını ve tutuklanana kadar göreve devam ettiğini söyledi.

Sürmegöz, yaptıkları ihalelerin başka ihalelere benzemediğini, yatırım maliyetlerinin çok yüksek olduğunu ve İstanbul'un genelini kapsadığını ifade ederek, "İşi üstlenecek firmaların operasyonel kabiliyeti çok elzemdir. Bu kapsamda firmaların geçmiş deneyimi, mali gücü, iş hacmi bütün bu ölçütlerle ilişkilidir. Yani belediyemizce ödenen kira bedelleri milyarlarca lirayı bulmaktadır. Keza yanında bir de yatırım süreci vardır. Kira artı yatırım, yani çok büyük bedellerdir." ifadelerini kullandı.

Yaptıkları bütün reklam alanı işletme ihalelerindeki rakamsal ve niteliksel olarak talep edilen yeterliliklerinin çok uzun yıllardır aynı olduğunu kaydeden Sürmegöz, ihalelerin kurumsal bir süreklilik içinde ve mevzuat çerçevesinde yürütüldüğünü savundu.

Sanık Sürmegöz, "İstediğimiz yeterlilikler ihaleye katılımı kısıtlamak için değil, işletme ve imalat operasyonel hızlılığı sağlamak için kendi iştirak şirketlerimizle kazanılmış ve alt yüklenici olması da işin devredildiği anlamına gelmez." dedi.

İhalelerin Resmi Gazete'de ve ulusal gazetelerde yayımlandığını, internet ilanlarına çıktığını aktaran Sürmegöz, "Yani kamuya açık şekilde ilerleyen bir ihale sürecinde hiçbir şekilde bizim birisini engelleyebilmemiz söz konusu bile değildir. Yani denetime de elverişli bir süreçtir. Bugüne kadar böyle bir eleştiri de hiçbir şekilde almadık." savunmasını yaptı.

Sürmegöz, hakkındaki en ağır iddialardan birinin "rüşvet" ve buna bağlı olarak "suç gelirlerinin aklanması" suçu olduğunu belirterek, "Herhangi bir delil yok, bilgi yok. Yapılan finansal araştırmalarda olağan dışı bir mal varlığı artışı, gelir yok. Şüpheli para transferimiz yok. İstinat edilen fiillerle ilgili hiçbir şekilde finansal bir sıkıntı bulunmamaktadır. Aynı zamanda şahsıma sağlanmış bir menfaat yok, olağan dışı bir hareket yok. Ticari yapılarla tarafımı ilişkilendirebilecek hiçbir finansal veri bulunmamaktadır." ifadelerini kullandı.

Üzerine atfedilen suçlamaların çoğunun soyut ve subjektif olduğunu öne süren Sürmegöz, iştirak şirketlerin yürütmüş olduğu ticari işler ve ihalelerle ilgili görevi, yetkisi ve sorumluluğunun olmadığını, hiçbir şekilde hiyerarşik bağının bulunmadığını savundu.

Sürmegöz'ün avukatının da savunmasını tamamlamasının ardından duruşma, tutuklu sanıkların savunmalarının alınması için yarına ertelendi.