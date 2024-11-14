İmamoğlu: Teftiş Olursa Onur Duyarız

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İSTANBUL Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu 3. İstanbul Kariyer Fuarı'nda, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin konser harcamalarına yönelik başlatılan soruşturmayla ilgili konuştu. İmamoğlu İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığ tarafından resen başlatılan soruşturmayla ilgili "Biz kamusal iş yapıyoruz, bizi teftiş edin.Bakın teftiş edilmekten onur duyarız, onu söyleyeyim." dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, katıldığı 3. İstanbul Kariyer Fuarı'nda gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.İmamoğlu, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından bazı etkinliklerde usulsüz harcama yaptığı iddialarına ilişkin resen başlatılan soruşturmayla ilgili konuştu. İmamoğlu, " Ankara'da Mansur Bey'e, Mansur başkanımıza, İstanbul'da bize yönelik bu itibar suikastlarını üzülerek izliyorum. Tabi 5,5 yıldır gün geçmeden yapılan bu itibar suikastlerini göğüsleme konusunda elbette son derece idmanlıyım" dedi.

'KAMUSAL İŞ YAPIYORUZ BİZİ TEFTİŞ EDİN'

İBB Başkanı İmamoğlu, "Gerçekten vız gelir tırıs gider. İtibar suikastı yaparken bakın teftiş edilmekten onur duyarız, onu söyleyeyim. Biz kamusal iş yapıyoruz, bizi teftiş edin, bizi denetleyip ama buradan teftiş eden akla, denetleyen akla diyorum ki; alın Cumhuriyet Halk Partili Ekrem İmamoğlu'nu ya da Mansur Yavaş'ı. İstanbul'u ne kadar denetlediniz? Türkiye'deki bütün kendi partinize ait belediyeleri 10 senede ne kadar denetlediniz? Hatta geçtiğimiz 10 seneyi de katın, bu 5 yıla eşitse görevi bırakacağım. Bu kadar ileri söylüyorum. Bütün bunlara rağmen diyorum ki, denetleyin bizi. Bu operasyon bir teftiş, denetleme keşke olsa ama bu operasyon hem medya üzerinden, hem siyasi kurum ve kuruluşları üzerinden ne yazık ki, hepimizin kendimizi emanet ettiğimiz yargı üzerinden yapılıyor." diye konuştu.