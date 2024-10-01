İmamoğlu\'ndan Uğur Mumcu Merkezine Ziyaret

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(İSTANBUL)- Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, bünyesinde Sosyal Hizmet ve Halk Süt Noktası, İBB Kadın, ÖZGEM, Yuvamız İstanbul ile Şehit Yakınları ve Gaziler Konaklama Alanı'nı barındıran, Kartal'daki 'Uğur Mumcu Sosyal Yaşam Merkezi'ni ziyaret etti. Ziyaret sırasında, İmamoğlu ve Yuvamız İstanbul öğrencisi bir minik arasında ilginç bir diyalog yaşandı. İmamoğlu, kendisine "Bu okulu yaptırdığınız için teşekkür ederiz" diyen miniğe, "Yahu senin teşekkürün var ya… Bak, ben uçarım şu camdan; böyle kanatlanırım, uçarım. Senin güzel yüzüne kurban" yanıtını verdi.

TBB ve İstanbul Büyükşehir Belediye İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, bünyesinde Sosyal Hizmet ve Halk Süt Noktası, İBB Kadın, Özel Gereksinimli Bireyler Eğitim Merkezi (ÖZGEM), Yuvamız İstanbul ile Şehit Yakınları ve Gaziler Konaklama Alanı'nı barındıran Kartal'daki "Uğur Mumcu Sosyal Yaşam Merkezi"ni ziyaret etti. Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel'in eşlik ettiği İmamoğlu, 5 katlı binanın her katındaki İBB hizmetlerini yerinde deneyimleyerek, yetkililerden bilgi aldı. Ziyaret sırasında, İmamoğlu ve Yuvamız İstanbul öğrencisi bir minik arasında ilginç bir diyalog yaşandı. İmamoğlu, kendisine, "Bu okulu yaptırdığınız için teşekkür ederiz" sözleriyle seslenen miniğe, "Yahu senin teşekkürün var ya… Bak, ben uçarım şu camdan; böyle kanatlanırım, uçarım. Senin güzel yüzüne kurban" yanıtını verdi.

İmamoğlu: Gazilerimizin önünde saygıyla eğiliyoruz

Vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılanan İmamoğlu'nu, ziyaret sırasında şehit yakınları ve gaziler de yalnız bırakmadı. İmamoğlu, kendisini alkışlarla karşılayan şehit yakınları ve gazilere bir konuşma yaptı. "Bizler hem sizin gibi kıymetli gazilerimize hem çok değerli şehit ailelerimize ve sizlerin ailelerine, yakınlarına olabildiğince en iyi hizmeti verme konusunda hassas çalışmalar sürdürüyoruz" diyen İmamoğlu, "Çünkü sizler, bizlerin kıymetlilerisiniz. Bugün biz görevimizi yapıyorsak, işimizi böyle güzel bir ülkede, cennet bir vatanda sürdürebiliyorsak, geleceğe dair daha iyi hayaller, daha güçlü bir yaşam kalitesi oluşturma gayreti içerisinde oluyorsak, biliyoruz ki her birinizin ortaya koyduğu gayret, her birinizin ortaya koyduğu mücadelenin sayesinde yapabiliyoruz. Bu yönüyle, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, bütün hayatını kaybetmiş gazilerimizi, şehitlerimizin ruhları şad olsun. Onların önünde saygıyla eğiliyoruz. Sizlere Allah ömür versin, sağlık versin" şeklinde konuştu.

"Vatanın, milletin birliği, beraberliği, dirliği için mücadele edeceğiz"

Mustafa Kemal Atatürk'ün "Mecbur kalmadan yapılan savaş, cinayettir" sözünü hatırlatan İmamoğlu, "Ama cennet vatanımızın bir karış toprağı için de bu topraklarda yaşayan herkes, canını feda eder. Bu bağlamda vatanın, milletin birliği, beraberliği, dirliği için mücadele edeceğiz. Ama daha çok bu güzel vatanın iyileşmesi adına, hayatımızda daha iyi eğitimi, daha iyi yaşamı, kalkınmayı, üretmeyi toprağı ekip biçmeyi, sanayiyi; aklınıza gelen her hususu en üst seviyeye taşımanın gayretini vereceğiz" dedi. Hizmete aldıkları Uğur Mumcu Sosyal Yaşam Merkezi'nin, geçmişte verimli bir biçimde kullanılmadığına dikkat çeken İmamoğlu, "İBB'ye ait binanın, her yerinde canlılık olan ve bir yaşam alanına dönüşmesini görmüş olmaktan büyük mutluluk duyduk" diye konuştu.

"Çok mutluyum böyle bir alanın bitmiş olmasını görmekten dolayı"

İmamoğlu, merkezle ilgili şu bilgileri paylaştı:

"Öyle bir yapı ki; bir yanda siz kıymetli gazilerimizi ve şehit ailelerimizi burada misafir edecek, ağırlayacak, etkinlikler yapılacak, bir yandan yukarıda, konaklamayla, il dışından gelen tanıdığınız gazi dostlarınızı, onların yakınlarını, evlatlarını, sıkıntıları olduğunda, anlık gelişlerinde ya da bir etkinliğe geldiklerinde ağırlayan bir mekana dönüştü. Yukarıda, 5 sınıflı çok güzel bir kreşimiz var. Yani o oraya gelen mini minnacık çocuklar, sizin o güzel madalyalarınızı görüp, belki size selam duracaklar. Burada, aynı zamanda çok yoğun bir kadın ve aile duygusunun da olduğu etkinlik alanlarımız var, danışma merkezlerimiz var. Anne-çocuk bölümümüz var. Bir yandan annelerin, kadınların bir kısım eğitimleri aldığı, ama aynı anda çocukların da vakit geçirdiği, kreşte olmayan, yaşı daha küçük çocukların da oyun alanlarının olduğu, dolu dolu bir alan. Yani aslında bebeğinden en yaş almışına kadar, herkesi bir arada kucaklayan bir yaşam merkezi ortaya çıkmış Kartal'da. Çok bahtiyarım, çok mutluyum böyle bir alanın bitmiş olmasını görmekten dolayı. Bugün burada, farklı bir mutlulukla bulunuyorum. Ama mutluluğumuzu ve gururumuzu büyüten şey, sizlerin de bizi yalnız bırakmamış olması. Ayaklarınıza sağlık. Size ait olan bu alan, sizlere, bize, milletimize, Kartal'a, İstanbul'a hayırlı uğurlu olsun."

Çankırılı Gazi İbrahim'in torununun emanetini teslim etti

İmamoğlu, konuşmasının ardından şehit yakınları ve gazilerle bir anısını paylaştı. CHP Beylikdüzü İlçe Başkanlığı yaptığı dönemde, İstiklal Savaşı gazisi, Çankırı nüfusuna kayıtlı İbrahim isimli merhum gazinin torunu tarafından kendisine Mülazım Ahmet Efendi imzalı berat ve madalya teslim edildiğini aktaran İmamoğlu, bugüne kadar muhafaza ettiği emaneti, yanında bulunan Türkiye Harp Malulü Gaziler ve Şehit Dul ve Yetimleri Derneği İstanbul Şube Başkanı Önder Çelik'e devretti.