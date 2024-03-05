İmamoğlu: Vatandaş 31 Mart'ta O Tıkalı Kulakları Sağlam Bir Çekecek

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Haber: EDDA SÖNMEZ/ Kamera : SADIK KARAKULOĞLU

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Sultangazi ilçesi Yunus Emre Mahallesi sınırları içerisinde rezerv alan ilan edilen projenin temel atma törenine katıldı. Rakibi Murat Kurum'un TOKİ mağdurlarının tepkisini yanlış anladığı görüntülere değinen İmamoğlu, "Geçen gün TOKİ'de verdiği sözü tutamadığı için mağdur vatandaşlar kendisini protesto ediyor. O 'Allah razı olsun' diyor. Kendisini alkışladıklarını zannediyor. Çünkü niye biliyor musunuz? Bunların kulakları vatandaşın dertlerine tıkalı, tıkalı. Duymuyorlar vatandaşın sesini. Ben vatandaş bir çığlık attı mı dönüp ona bakıyorum, ne diyor diye, onlar onu duymuyor. Burada birçok insan yani mağduriyetlerini dile getiriyor. Onun bile durmuyor. Onun için mağdurun feryadına, mazlumun ahına bunların kulakları tıkalıdır. Vatandaş 31 Mart'ta ne yapacak? O tıkalı kulakları sağlam bir çekecek" dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), 2017 yılında Bakanlar Kurulu Kararı ile rezerv yapı alanı ilan edilen Sultangazi ilçesi Yunus Emre Mahallesi'nde projesini hazırladı ve finansman çalışmasını tamamladı. 488 konut, 19 ticaret olmak üzere toplam 507 bağımsız birim ile 1 kreş, 1 mahalle evi ve kapalı otoparktan oluşan projeye İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun katıldığı program ile başlandı. Temel atma töreninde İmamoğlu'na CHP Sultangazi Belediye Başkanı adayı Ferhat Epözdemir de eşlik etti.

"HAYAT KURTARAN BİR ÇÖZÜM OLACAK"

Rezerv konutlarının üretimi konusuna önem verdiklerini belirten İmamoğlu, "Bugün temelini atacağımız Sultangazi Yunus Emre Mahallesi Rezerv Konut Projesi de bu bölgede riskli yapılarda yaşayan hemşehrilerimiz için hayat kurtaran bir çözüm olacak. Burayı özenli projelendirdik. Gerçekten mimarisiyle, çevresine hem değer katacak, yön verecek, hem de bir kaliteyi taşıyacak. Mesela böyle bir projenin içine mutlak nerede yapıyorsak yapalım bir kreş koyuyoruz. Oradaki çocuklarımıza hizmet edecek. Mahalle evi gençler, kadınlar her birisine çok özenli hizmet sunacak noktalar. Yine kapalı otoparklarıyla tam bir yaşam alanı haline getireceğiz" ifadelerini kullandı.

"VAATLERİNİ ZAMANINDA YERİNE GETİRME KONUSUNDA SİCİLİ ÇOK TEMİZ BİR YÖNETİMİZ"

488 konut, 19 ticaret alanı olmak üzere toplam 507 bağımsız birimden oluşacak bu projeyle İstanbulluların güvenli bir ortamda yaşama imkanına kavuşacağını paylaşan İmamoğlu, " İştirak şirketimiz KİPTAŞ ve belediyemizin Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Daire Başkanlığı aracılığıyla hayata geçireceğiz projemizi projenin en kısa zamanda bitirileceğinden hiç kimse şüphe duymasın. Çünkü biz verdiği sözü tutma vaatlerini zamanında yerine getirme konusunda sicili çok temiz bir yönetimiz" diye konuştu.

İmamoğlu, konuşmasının devamında şunları söyledi:

KİPTAŞ SABİT TAKSİTLE KONUT ÜRETEN TEK KURUM

"Hem bizden önce hiç olmadığı kadar çok konut ürettik hem de hepsini zamanında hatta zamanından önce tamamlayıp teslim ettik. Üstelik KİPTAŞ'ı Türkiye'de sabit taksitle sosyal konut üreten tek kurum haline getirdik. Aynı zamanda, KİPTAŞ'ın tarihinde en fazla riskli yapı yenileyen yönetim olduk. KİPTAŞ ile kentsel dönüşümde yaklaşık 5 yılda; 5.925 bağımsız birimden oluşan 9 projeyi tamamlayıp anahtar teslimini yaptık. 5.285 bağımsız birimden oluşan 18 projenin temelini attık. 6.590 bağımsız birimden oluşan 30 proje için sahada aktif çalışmalarımız devam ediyor. Bu rakamlara sosyal konut ve kaynak geliştirme projelerimiz ise dahil değil. Onları da eklediğimizde çok daha fazla bağımsız birime ve projeye ulaşıyoruz. Bu alanlardaki temel atmalarımız ve teslimlerimiz de devam ediyor."

"SEÇİME DÖNÜK İNSANLARI ALDATMIYORUZ"

"Temel atmalarımız ve teslimlerimiz de devam ediyor. Bakın seçim meçim dinlemiyoruz, seçime dönük insanları aldatmıyoruz. Bitmeyen projeleri bitirdik demiyoruz. Daha henüz rayları bile olmayan yere bir tane tramvay getirip tramvayı bitirdik demiyoruz. Bunları yaptılar 2019'daki seçimden önce. Biz bunu yapmıyoruz. Bitirdiğimiz işleri açıyor başladığımız işlere temel tören, temel atma töreni yapıyoruz."

"HİÇ YAPILMAYANI BİZ YAPTIK"

"Halen, 2/3 uzlaşma sağladığımız, projeleri tamam olan 22 bin konut bulunuyor. Önümüzdeki dönemde öncelikle, her şeyi hazır olan bu 22 bin konutu dönüştüreceğiz. Hedefimiz 50 Bin konutu dönüştürmek. İstanbul Yenileniyor kapsamında, dar gelirli vatandaşlarımıza ait 50 bin riskli konutun inşaat maliyetlerinin yüzde 60'ını biz karşılayacağız. Bu yapılarda bulunan dar gelirli emeklilerimizin inşaat maliyetlerinin yüzde 65'ini biz karşılayacağız. Kentsel dönüşüme giren tüm vatandaşlarımıza sabit taksitle 2 yıl vadeli, faizsiz kredi desteği sunacağız. Uzun vadeli taksitlendirme isteyen vatandaşlarımız ise yine sabit taksitle KİPTAŞ kefaleti ile ödemelerini gerçekleştirebilecekler. İşimizi kolaylaştıracağız, imkanlarımızı seferber edeceğiz. Riskli bina ilan edilen yapılarda önceden sadece bakanlıktan kira desteği alıyordunuz. Artık bu yardımın üzerine 7 bin lira İBB olarak kira desteğini biz vereceğiz. Hiç yapılmayanı biz yaptık. Sadece ev sahiplerine değil kiracılara da kira yardımında bulunacağız. Çünkü bazen kiracı bu evde oturuyor. Uzlaşma sağlanıyor ama kiracı çıkamıyor. Kiracıya da bir destek verilmiyor. Bunu ilk kez biz yaptık. ve yapmaya devam ediyoruz. Kiracılara da 7 bin lira destekle onların da taşımaları taşınmalarını sağlamış olacağız. Riskli yapılarda yaşayan tüm emeklilerimize Bakanlık kira yardımının üzerine 9.000 TL kira yardımı yapacağız."

"ONLAR KAÇIYOR, BİZ HİZMET SUNMANIN BİR YOLUNU BİZ MUTLAKA BULUYORUZ"

"Bir an bakanlığın verdiği kira yardımı üzerine İBB'nin kira yardımını da alan ve kirasını ancak böyle karşılayabilen vatandaşlarımızın yerine koyun kendinizi. Ne güzel olur değil mi? Devlet kurumları el ele vermiş, bana hizmet etmek için çalışıyor diye devletin her kurumunun omuz omuza çalıştığını görmek hoşunuza gitmez mi? Hoşunuza gider. Hangi kurum, hangi devlete ait birim, hangi partide diye hiç önemsemezsiniz, sonuca bakarsınız. Ne yazık ki ülkeyi yönetenler bu gerçeği, bu masumiyeti görmüyor ve İBB'yle iş birliğinden ısrarla kaçınıyorlar. Kaçmaya çalışıyorlar ama biz kira örneğinde olduğu gibi ne kadar kaçsınlar onları koşup yakalıyor ve vatandaşa hizmet sunmanın bir yolunu biz mutlaka biliyoruz, buluyoruz. Çünkü biz vatandaşın yanındayız. Onlar bir kişinin yanında, biz vatandaşın yanındayız."

"DEPREME HAZIRLIĞIN, BAKANLIĞI, BELEDİYESİ, O PARTİSİ BU PARTİSİ OLUR MU?"

"Bu millet ayrıştıran, bölen zihniyete teslim olmadı, olmayacak. Buna fırsat vermeyecek. Vatandaşa partisine göre hizmet etmeye kalkanlara ne yapacak? O sandıkta o güzelim, vatandaşın eli var ya o demokrasinin nimeti, o sandıkta haddini bildirir. Allah aşkına, depreme hazırlığın, bakanlığı, belediyesi, o partisi bu partisi olur mu? Olmaz. Partisi yok, belediyesi yok. Devletin bütün kurumları el birliğiyle kimin ihtiyacı varsa onun yanında olmak zorunda. Biz bu anlayışla çalışmayı ve bu ayrımcı zihniyete doğru yolu göstermeyi, bu ayrımcılığı, bu seçimde vatandaşımız cezalandıracak ve bu ayrımcılığı tümden tarihe gömeceğiz. Onların bile aklını başına getireceğiz."

"ONLARIN VATANDAŞA VEREMEYECEKLERİ ÇOK HESABI VAR. ALLAH'IMA ŞÜKÜR BİZİM YOK"

"Milleti tehdit edenin tek anlayışı vardır; milletinden korktuğu içindir. O korktuğu güne kadar tehdit eder. Siz gücünüzü göstereceksiniz. Gösteriyorsunuz zaten. Oyunuzu size tehdit edene vermeyeceksiniz. Size hizmet edene vereceksiniz. O sandıktan bir gün sonra o tehdit ne olacak biliyor musunuz? Kuzuya dönecek. Bizimle yan yana gelmekten kaçıyorlar. Niye kaçıyorlar biliyor musunuz? Çünkü onların vatandaşa veremeyecekleri çok hesabı var. Allah'ıma şükür bizim yok. Onun için ben pazarlardayım. Pazarcı esnafının tezgahındayım. Bir annenin yanındayım. Bir teyzemin elini öpüyorum. Bir evladımızı kucağımıza alıyorum. Her yerde de öyle olacağım. Öyle olamadığım gün. Bu makamlarda işim yok deyip çeker giderim. Allah öyle bir gün göstermesin."

"BİZ MİLLETİMİZ İÇİN ONLAR 1 KİŞİYİ MUTLU ETMEK İÇİN ÇIRPINIYOR"

"Bizim geçmişimizde tutulmamış sözler, yanlış işler yok. Bakın kentsel dönüşüm sürecinde hiç kimseyi mağdur etmedik, etmeyiz. Ama onlar vatandaşın halinden anlamadıkları için büyük mağduriyetlere yol açtılar… Biz milletimizi mutlu etmek için çırpınıyoruz. Onlar bir kişiyi mutlu etmek için çırpınıyorlar. Aradaki fark bu. İstanbulluları evlerinden semtlerinden ettiler. Yarım kalmış projelerle evsiz bıraktılar. O sebeple sayın Murat Kurum bu şehrin sokaklarında gezemeyip gezemiyor, gezemeyecek. Görmüşsünüzdür geçen gün TOKİ'de verdiği sözü tutamadığı için mağdur vatandaşlar kendisini protesto ediyor. O 'Allah razı olsun' diyor. Kendisini alkışladıklarını zannediyor. Çünkü niye biliyor musunuz? Bunların kulakları vatandaşın dertlerine tıkalı tıkalı... Duymuyorlar vatandaşın sesini. Ben vatandaş bir çığlık attı mı dönüp ona bakıyorum, ne diyor diye, onlar onu duymuyor. Burada birçok insan yani mağduriyetlerini dile getiriyor. Onun bile durmuyor. Onun için mağdurun feryadına, mazlumun ahına bunların kulakları tıkalıdır. Vatandaş 31 Mart'ta ne yapacak? O tıkalı kulakları sağlam bir çekecek."

"ATOM KARINCAYI BİLE GERİDE BIRAKACAK HIZLA HEP BİRLİKTE TAM YOL İLERİ DİYORUM"

"İstanbul'un yıllarını heba eden rantçılara israfçılara ne diyecek biliyor musunuz? Oturun oturduğunuz yerde kardeşim. Diyecek ki bu kardeşimiz bu evladımız, bu abimiz, her ne diyorsanız, Ekrem İmamoğlu ve yol arkadaşları, siyasi, teknik, idari yol arkadaşları 5 yılda 25 yıla bedel iş yaptılar. 10 yılda 50 yıla bedel iş yapacaklar. Bunu diyecek vatandaş. Vallahi de billahi de. Allah kalbimi biliyor. Sizlere baktığımda burada hele hele hanımefendileri gördüğümde güzel çocuklarımızın, o güzel ilgileriyle gelip bizi burada merakla izlediklerini gördüğünde bütün yorgunluklarımız dağılıp gidiyor. ve başka bir enerji geliyor. Bu ama bu nasıl bir enerji biliyor musunuz? Size mahcup olmama enerjisi. Daha çok iş yapma enerjisi. Onun için gençliğimiz var Allah'a şükür, enerjimiz yüksek, yolumuz doğru, yolumuz aydınlık, yolumuz bir de bizim halkın yolu. Onun için, hep birlikte, hep birlikte bu slogan güzel slogan, atom karıncayı bile geride bırakacak hızla hep birlikte tam yol ileri diyorum."

SAĞLAYACAĞI FAYDA İLE ÖRNEK OLACAK BİR PROJE

Temeli atılan proje; 488 konut, 19 ticaret olmak üzere toplam 507 bağımsız birim ile 1 kreş, 1 mahalle evi ve kapalı otoparktan oluşuyor. Proje kapsamında kentsel dönüşüm odaklı uygulamaların hızlı ve etkin bir şekilde sürdürülmesi ve sonuçlandırılması amacıyla İBB düşecek yapı stoku, rezerv yapı alanı çevresinde bulunan ve riskli yapılarda yaşayan nüfusun güvenli yapılara taşınması için kullanılacak.