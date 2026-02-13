İmamoğlu ve Diğerlerinin Tutukluluk Durumu Devam Ediyor - Son Dakika
İmamoğlu ve Diğerlerinin Tutukluluk Durumu Devam Ediyor

13.02.2026 23:07
Casusluk iddianamesi kabul edilmedi, tutukluluk halleri devam ediyor. Hüseyin Gün suçlamayı reddetti.

Haber: Zuhal ÇİLOĞLAN

(İSTANBUL) - Adalet Bakanı Akın Gürlek, A Haber'de katıldığı kanalda çıktığı canlı yayında "Casusluk iddianamesi kabul edildi" dedi ancak, bugünkü aylık tutukluluk incelemesini İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesi değil, İstanbul 10. Sulh Ceza Hakimliği'nin yaptığı öğrenildi. Hakimlik, Ekrem İmamoğlu, Merdan Yanardağ, Necati Özkan ve Hüseyin Gün'ün "tutukluluk hallerinin sonlandırılmasını gerektiren bir neden bulunmadığı" gerekçesiyle tutukluluk hallerinin devamına karar verdi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen "casusluk" soruşturması kapsamında, Ekrem İmamoğlu, Merdan Yanardağ, Necati Özkan ve Hüseyin Gün tutuklanmıştı. Hazırlanan iddianamede, İmamoğlu, Özkan, Gün ve Yanardağ'ın "siyasal casusluk" suçundan cezalandırılması talep edilmişti. İddianame, İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderilmişti.

Eski İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı yeni Adalet Bakanı Akın Gürlek ise bu akşam A Haber'de katıldığı canlı yayında "casusluk" iddianamesinin kabul edildiğini söyledi. Ancak, iddianemenin henüz kabul edilmediği, bu nedenle aylık tutukluluk incelemesinin Sulh Ceza Hakimliği tarafından yapıldığı öğrenildi.

Hüseyin Gün, suçlamayı kabul etmedi

İstanbul 10. Sulh Ceza Hakimliği'nin bugün yaptığı tutukluluk incelemesine Ekrem İmamoğlu, Necati Özkan ve Merdan Yanardağ katılmazken, avukatları hazır bulundu. İncelemede açıklamalarda bulunan Hüseyin Gün ise üzerine atılı suçlamayı kabul etmeyerek, tahliyesini talep etti.

Hakimlik, İmamoğlu, Özkan, Yanardağ ve Gün'ün tutukluluk hallerinin devamına karar verdi.

"Tutukluluk hallerinin sonlandırılmasını gerektiren bir neden bulunmadı"

Kararda, şu ifadeler yer aldı:

"Şüphelilerin üzerine atılı suçun vasıf ve mahiyeti, olaya ilişkin olarak kolluk görevlilerince düzenlenmiş olan tutanak içerikleri ile hazırlık evrakı kapsamındaki tüm bilgi ve belgeler birlikte değerlendirildiğinde şüphelilerin atılı suçu işlediğine dair kuvvetli suç şüphesini gösteren somut delillerin bulunması, mevcut delil durumu, atılı suçun kanun maddesinde belirtilen hürriyeti bağlayıcı cezanın alt ve üst hadleri ile şüphelilerin suçunun sabit olması halinde verilebilecek ceza miktarı, şüphelilerin kaçma ve saklanması hususunda kuvvetli şüphe bulunması ile şüphelilerin tutuklulukta geçirdiği süre nazara alındığında tutukluluk hallerinin sonlandırılmasını gerektiren bir neden bulunmadığı, tutuklama gerekçeleri belirtilen nedenlerin ortadan kalkmaması ve adli kontrol tedbirinin uygulanmasının yeterli olmayacağına kanaat verildi."

Kaynak: ANKA

24 saat son dakika haber yayını
