Imar Yetkisi Bakanlığa Verildi - Son Dakika
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Imar Yetkisi Bakanlığa Verildi

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TBMM, Köy Kanunu'nda değişiklik yaparak imar projelerini onaylama yetkisini Bakanlığa verdi.

29.11.2024 01:54
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(TBMM)- TBMM Genel Kurulu'nda, "Köy Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin" birinci bölümündeki 9 maddesi daha kabul edildi. Muhalefet tarafından eleştirilen teklifin 9. maddesi, her tür ve ölçekteki plan, arazi düzenlemesi ve kentsel tasarım projelerini onaylama yetkisinin Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na verilmesini öngörüyor.

TBMM Genel Kurulu'nda, Köy Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin birinci bölümündeki 9 maddesi kabul edildi. Kanun teklifinin 5. maddesinde verilen önergeyle; imar aktarımının bulunduğu alıcı parselin bulunduğu bölgenin uygun olması halinde daha fazla kullanımını sağlamak gerekçesiyle teklifte  "yüzde 20" olarak belirlenen oran  "yüzde 30"a  çıkarıldı. Maddenin son paragrafı da "Verici parselin imar hakkı aktarım işlemi bulunduğu idare veya kurumun yetki alanı içerisinde olması, alıcı parselin imar planı kararı ile belirlenmesi, alıcı parselin metrekare birim değerinin verici parselden daha fazla olmaması kaydıyla ve verici parselin ilgili idareler lehine bedelsiz devredilmesi suretiyle gerçekleştirilir" şeklinde değiştirildi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın yetkisi arttırılıyor

Kanun teklifinde yer alan 9. madde, muhalefet tarafından eleştirildi. 9. maddedeki düzenlemeyle gecekondu, kıyı alanları ve tesisleri ile niteliğinin bozulması nedeniyle orman ve mera alanları dışına çıkarılan alanlar dahil kentsel ve kırsal yerleşmelerde yapılacak iyileştirme, yenileme ve dönüşüm uygulamalarında idarelerce uyulacak usul ve esaslar belirlenecek. Maddeyle her tür ve ölçekteki plan, arazi düzenlemesi ve kentsel tasarım projelerini onaylama yetkisi Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na verilecek.

Yasayla imar hakkı aktarımı uygulamalarına yasal bir zemin oluşturulmak amaçlanıyor

Mevcut mülkiyet problemlerinin daha hızlı çözüme kavuşturulmasını sağlamak ve dönüşüm uygulamalarına hız kazandırmak amacıyla Kentsel Dönüşüm Başkanlığı'nca yapılan arsa ve arazi teslimlerinin katma değer vergisinden muaf tutulması öngörülüyor.

Yasayla, "İmar Hakkı Aktarımı" tanımı getiriliyor. Bu çerçevede idareler tarafından plan hükümlerine istinaden yapılan imar hakkı aktarımı uygulamalarına yasal bir zemin oluşturulması amaçlanıyor.

Kişilerin mülkiyetinde olup uygulama imar planında düzenleme ortaklık payına konu kullanımlarda yer alan taşınmazların imar hakkı aktarımının yapılarak kamu mülkiyetine geçirilmesi öngörülüyor.

"Yerel idarenin yetkileri sınırlandırılıyor"

Teklifin Genel Kurul'daki görüşmelerinde konuşan CHP Adana Milletvekili Müzeyyen Şevkin, 'imar aktarımı' tanımıyla rant aktarımının mevzuatın bir parçası haline getirildiğini, yerel idarenin yetkilerini sınırlandığını belirterek, "Bakanlığa yapı ruhsatı veren, halkın yaşam hakkındaki kararları hakkına sınırlama getiren, kentsel alan içinde kalan son kamusal alanların farklı ticari amaçlarla kullanılmasını sağlayan düzenleme olduğu görülmektedir" dedi.

Şevkin, Türkiye'de 5 yıl içerisinde yaşanan depremler ve afetlerle 250 bine yakın vatandaşın hayatını kaybettiğini belirterek, yapıların zarar gördüğünü söyledi. Şevkin, "Neden arazi ve talanı üzerinde şekillenen kentsel yapı denetimi sisteminin değiştirilmesi konusunda bir çaba göstermiyorsunuz" diye konuştu.

"Köyde yaşayan insanımızın bugün en önemli sorunu mülksüzleşmedir"

Köy nüfusunun düştüğüne dikkati çeken Müzeyyen Şevkin, "Büyükşehir yasasıyla zaten bir gecede köylerin yarısını mahalleye çevirdiniz durum ortada. Köyde yaşayan insanımızın bugün en önemli sorunu mülksüzleşmedir. Köy sınırları içerisinde tarım alanları, meralar, ormanlar talan edilmekte ve imar plansız yapılar yapılmaktadır" dedi.

"TMMOB'a da çökmeye çalışıyorsunuz"

Düzenlemeyle 700 binden fazla üyesi olan Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği'nin (TMMOB) devre dışı bırakıldığını da söyleyen Şevkin, "Yarı özerk yapıdaki buraya da mı çökmeye çalışıyorsunuz" ifadelerini kullandı.

TBMM Başkanvekili Bekir Bozdağ, Genel Kurul'da yeter sayısı bulunamadığından, 3 Aralık Salı günü saat 15.00'te görüşmek üzere birleşimi kapattı.

Imar Yetkisi Bakanlığa Verildi
Kaynak: ANKA

İklim Değişikliği, Tbmm Genel Kurulu, Politika, Ekonomi, Güncel, Çevre, Tarım, Son Dakika

Son Dakika Güncel Imar Yetkisi Bakanlığa Verildi - Son Dakika

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