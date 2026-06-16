İmralı Heyeti'nden Kurtulmuş'la Görüşme

(TBMM) - TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ile görüşen İmralı Heyeti, görüşmede, çerçeve yasada gelinen aşamanın ana gündem maddesi olarak ele alındığını bildirdi. Çerçeve yasanın Meclis tatile girmeden çıkarılmasına yönelik beklentilerini aktaran heyet, Kurtulmuş'un da aynı yaklaşıma sahip olduğunu belirterek, bu konudaki çabalarının sonuna kadar devam edeceğini ifade etti.

DEM Parti, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ile DEM Parti İmralı heyeti üyeleri TBMM Başkanvekili ve Van Milletvekili Pervin Buldan ile Şanlıurfa Milletvekili Mithat Sancar'ın görüşmesine ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, İmralı Heyeti'nin "Barış ve Demokratik Toplum Süreci'nde özellikle yasal adımlarla ilgili gelişmeleri görüşmek üzere" TBMM Başkanı Kurtulmuş ile bir araya geldikleri belirtildi.

Görüşmenin ana gündeminin "çerçeve yasa" ve gelinen aşama olduğu kaydedilen açıklamada, "Görüşmemizde, süreç için büyük önem arz eden çerçeve yasanın TBMM kapanmadan önce çıkarılması gerektiği konusundaki görüşlerimizi, bu yöndeki beklentileri ve gerekçelerimizi ifade ettik" denildi.

TBMM Başkanı'nın da çerçeve yasanın Meclis kapanmadan çıkması gerektiği konusunda aynı yaklaşıma sahip olduğu kaydedilen açıklamada, "Bu konuda çabalarının sonuna kadar devam edeceğini ifade etti. Çerçeve yasanın çıkarılmasıyla ilgili olarak somut adımların hızla atılması gerektiği konusundaki fikir birliğinin ve TBMM'nin bu konuda oynayacağı rolün teyit edilmesinin önemli olduğunun altını bir kez daha çizmek isteriz" ifadelerine yer verildi.