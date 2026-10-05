INA'ya göre İran'dan kalkan ilk yolcu uçağı 9 günlük aranın ardından Necef'e indi

INA'ya göre İran'dan kalkan ilk yolcu uçağı 9 günlük aranın ardından Necef'e indiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Irak resmi haber ajansı INA, İran'dan kalkan ilk yolcu uçağının yaklaşık 9 günlük kesintinin ardından Necef Uluslararası Havalimanı'na indiğini bildirdi. Bölgedeki güvenlik gelişmeleri nedeniyle durdurulan İran-Irak uçuşlarında bu, kesintiden sonraki ilk yolcu seferi oldu.
İran'dan kalkan yolcu uçağının uçuşların durdurulması nedeniyle verilen 9 günlük aranın ardından Necef'e iniş yaptığı bildirildi.
Irak resmi haber ajansı INA'ya göre, İran'dan kalkan ilk yolcu uçağı, Necef kentindeki Necef Uluslararası Havalimanı'na ulaştı.
İran ile Irak arasındaki uçuşlar, bölgedeki güvenlik gelişmeleri nedeniyle yaklaşık 9 gün boyunca durdurulmuştu.
Kaynak: AA
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