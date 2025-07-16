İnan: Gençlere Yönelik İftiralara Tepki

AK Parti Genel Sekreteri Eyyüp Kadir İnan, "Henüz liseye geçmekte olan öğrencilerimizin başarılarını lekelemeyi amaçlayan muhalif siyasetçiler, iftiralarıyla gençlerimizi lekeleyemeyecek." ifadesini kullandı.

İnan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, muhalefetin "seviyesizliğinin" yeni bir boyuta ulaştığı değerlendirmesini yaptı.

AK Parti Genel Sekreteri İnan, şunları kaydetti:

"Yazıklar olsun. Henüz liseye geçmekte olan öğrencilerimizin başarılarını lekelemeyi amaçlayan muhalif siyasetçiler, iftiralarıyla gençlerimizi lekeleyemeyecek. LGS'ye giren her bir gencimizi kutluyorum, tebrik ediyorum, başarılarının devamını diliyorum. Geçmişte bu ülkenin gençlerini 'katsayı uygulaması' gibi safsatalarla engellemek isteyenleri nasıl mağlup ettiysek, bugün gençlerimize iftira atanları da o şekilde mağlup edeceğiz."