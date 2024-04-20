İnebolu\'da enerji nakil hattından çıkan kıvılcım yangına neden oldu

Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde enerji nakil hattından sıçrayan kıvılcımın yol açtığı yangın söndürüldü.
Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Karşıyaka köyünde fırtınanın etkisiyle enerji nakil hattından çıkan kıvılcım, ormanlık alanda yangına neden oldu.
Ormandan dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar durumu jandarmaya bildirdi.
Bölgeye gelen Kastamonu Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.
Ekiplerin bölgedeki soğutma çalışmaları sürüyor.
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TÜMOSAN Konyaspor'un teknik direktörü Fahrudin Ömerovic, Corendon Alanyaspor'a 2-0 mağlup oldukları maçın ardından beklenmeyen bir sonuç olduğunu söyledi. Ömerovic, takımın yaşadığı şok etkilerden bahsederek Alanyaspor'u tebrik etti. Konyaspor Başkanı Ömer Korkmaz ise mağlubiyetten üzüntü duyduklarını ve taraftarın desteğine ihtiyaçları olduğunu belirtti.
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