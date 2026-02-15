Bursa'nın İnegöl ilçesinde ağaçtan düşen kişi yaralandı.
Fehim İ. (69), Kemalpaşa Mahallesi Göçmen Sokak'taki evinin bahçesindeki ceviz ağacını budamak istedi.
Ağaca çıkan Fehim İ, bir süre sonra dengesini kaybederek yaklaşık 4 metre yükseklikten düştü.
Yakınlarının haber vermesi üzerine olay yerine 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince İnegöl Devlet Hastanesine kaldırılan yaralının sağlık durumunun ciddi olduğu öğrenildi.
Son Dakika › Güncel › İnegöl'de Ağaçtan Düşme Kazası - Son Dakika
