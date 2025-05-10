BURSA'nın İnegöl ilçesinde asker uğurlamasında araçlarla konvoy yapanlar arasında kavga çıktı. Kavga aynı konvoydaki kişilerin müdahalesiyle son bulurken, o anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Olay, saat 23.00 sıralarında İnegöl ilçesi Süleymaniye Mahallesi, Şehit Er Mustafa Pehlivanoğlu Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, asker uğurlama sırasında konvoyda bulunanlar arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine taraflar birbirine saldırdı. Aynı konvoyda bulunan kişilerin müdahalesiyle kavga büyümeden sona erdi.
Öte yandan taraflar araçlarına binerek bölgeden uzaklaşırken, olay anı ise cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Son Dakika › Güncel › İnegöl'de Asker Uğurlamasında Kavga Çıktı - Son Dakika
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