İnegöl\'de Bisiklete Otomobil Çarptı: 1 Yaralı

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Bursa'nın İnegöl ilçesinde otomobilin bisiklete çarpması sonucu 1 kişi yaralandı.

Kalburt mevkisinde Akhisar Mahallesi'ndeki evine doğru seyreden Ertan K. (44) idaresindeki bisiklete, sürücüsünün kimliği ve plakası henüz belirlenemeyen bir otomobil çarptı.

Ertan K'nin çarpmanın etkisiyle yere düşerek yaralandığı kaza yerine çevredekilerin ihbarı üzerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İlk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Polis, bisikletliye çarpan otomobilin tespiti ve sürücüsünün bulunması için çalışma başlattı.